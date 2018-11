Nieuw soort Jopenbier dankzij 1.500.000 Accor-bijen

Dat het al langere tijd niet goed gaat met de bij, is geen geheim. Bij Novotel Amsterdam Schiphol Airport ontstond daarom twee jaar geleden al het idee om in de binnentuin en op het dak van het hotel ruimte beschikbaar te stellen voor bijenkasten en de bijenpopulatie zo een handje te helpen. Bijkomend voordeel was dat het hotel de verse honing in het hotelconcept – onder andere bij het ontbijt en in diverse lunch en diner gerechten – kon opnemen. Wat begon als een idee bij één hotel, werd al snel geadopteerd door tien anderen. Inmiddels houdt ‘huisimker’ Erik Dolstra nu dus al zo’n 1.500.000 bijen bij in totaal elf Accor hotels en wordt er met deze honing een nieuw soort Jopenbier gebrouwen: Accor Honeybee-r.

Bier met een verhaal

Met de komst van de bijen op het dak van de hotels, is een groot succes geboren. De gasten zijn laaiend enthousiast en voelen zich verbonden met het verhaal, dat inmiddels onderdeel uitmaakt van de identiteit van alle deelnemende Accor-hotels. Zo houden zij in sommige hotels met veel plezier de livestream van de bijen in de gaten wanneer zij zich settelen in de ontbijtzaal. Floris Licht is General Manager bij Novotel Amsterdam Schiphol Airport en initiatiefnemer van dit partnership tussen diverse Accor hotels, huisimker Erik Dolstra van MeerBijen en Jopenkerk Haarlem: “Het brouwen van een eigen, uniek biertje is een prachtige toevoeging aan ons verhaal. Onze gasten zijn naast de bijen ook altijd enthousiast over de speciale Jopenbiertjes die wij aanbieden. Eén en één is twee, dus toen wij met diverse hoteldirecteuren filosofeerden over nog een leuke bestemming voor onze prijswinnende honing, was de koppeling tussen deze twee mooie zaken al snel gemaakt.”

Het eerste Honeybee-rtje

De eerste ‘lichting’ Honeybee-r is inmiddels gemaakt. Begin oktober is in Haarlem zo’n 30 hectoliter van het Blond bier gebrouwen, gecheckt op kwaliteit en uiteindelijk gebottled. In totaal zijn er meer dan 3.000 flesjes en 80 fusten van 20 liter gevuld. Voor diverse aangesloten hotels zijn ook 5.000 bierviltjes en 500 glazen besteld, allemaal met het Honeybee-r logo. Hierop is een blonde honingbij te zien die op een gans zit en de mensen verblijdt met heerlijk bier. De blonde honingbij staat symbool voor het blonde bier met honingsmaak, de gans is een duidelijke knipoog naar het logo van Accor.

Voor de mensen die de Honeybee-r willen proeven, zijn er verschillende opties. Het unieke, frisse witbiertje met zoete honingtonen zal vanaf midden november verkrijgbaar zijn in de aangesloten hotels. Je bestelt het blondbiertje aan de bar, in het restaurant of koopt het in de lobby shop/foodwall. En de échte gelukkigen… die vinden het misschien als gastgeschenk op hun kamer.

Aangesloten hotels

De hotels die onderdeel uitmaken van dit partnership: