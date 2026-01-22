Als onderdeel van zijn vergroeningsstrategie elektrificeerde DHL zijn vloot van bestelbussen tot meer dan 2500 stuks. Door het overbelaste stroomnet kon het de laadcapaciteit die daarvoor nodig was echter nauwelijks uitbreiden. DHL koos daarom voor een slim energiebeheersysteem van Last Mile Solutions om de bestaande capaciteit beter te benutten. Daardoor is het nu mogelijk om bijna het dubbele aantal voertuigen per locatie te laden dan voorheen.

DHL installeerde in de afgelopen drie jaar meer dan 1600 laadpunten. Daarbij werd gestart met locaties waar uitbreiding eenvoudig te realiseren was, maar op de locaties met beperkte stroomvoorziening bleef het afhankelijk van dieselbestelauto’s. Om de vloot toch verder te kunnen elektrificeren besloot DHL een energiebeheersysteem te implementeren. Na meerdere opties te hebben getest viel de keuze op het EDGE energiebeheersysteem van Last Mile Solutions, een combinatie van een lokale controller en slimme centrale beheersoftware die het laadproces stuurt en optimaliseert en daarnaast compatibel is met bijna alle bekende laadpaalmerken.

Anne-Jan Telgen, operationeel projectmanager bij DHL: “Het EDGE energiebeheersysteem van Last Mile Solutions was verreweg het meest efficiënt en gebruiksvriendelijk. Het verbeterde de efficiëntie van het opladen aanzienlijk terwijl het zeer stabiel bleef. En in gevallen waar zich problemen voordeden, loste Last Mile Solutions deze snel op.”

Meer grip op energieverbruik en laadinfrastructuur

EDGE werd door DHL op 45 locaties in gebruik genomen, waar de beschikbare stroom dynamisch wordt verdeeld over alle aangesloten voertuigen. EDGE bewaakt continu belangrijke variabelen van het netwerk, van beschikbare netstroom tot de laadstatus van de voertuigen. Hierdoor kan DHL nu twee keer zoveel voertuigen per nacht volledig opladen dan voorheen. Deze efficiëntieslag maakte het mogelijk om het aantal oplaadpunten op veel locaties te verdubbelen. Daarnaast geeft het een nauwkeurig beeld van het stroomverbruik van de distributiecentra, waardoor het energieverbruik verder geoptimaliseerd kan worden.

Administratieve afhandeling voor onderaannemers

Naast de 2500 elektrische voertuigen laat DHL ook zijn onderaannemers opladen op hub-locaties. Deze partners verzorgen momenteel de helft van alle DHL-leveringen en stappen ook over op een elektrisch wagenpark. De laadsessies van partners op hub-locaties worden automatisch geregistreerd en verrekend via het platform van Last Mile Solutions. Verder wil DHL EDGE uitbreiden naar 35 complexere locaties met meer uiteenlopende oplaadpunten, en worden er stappen gezet om ook de vloot vrachtwagens te elektrificeren. Daarvoor wordt nu al op twee locaties getest.

Telgen: “Omdat EDGE met elk merk en type lading werkt gaan we deze uitdaging met vertrouwen aan. Zonder dit systeem hadden we onze duurzaamheidsdoelstellingen niet zo snel kunnen bereiken. Daarnaast hebben we hiermee een waardevolle nieuwe gegevensbron om onze datagestuurde aanpak te verbeteren. In combinatie met batterijopslag verwachten we de komende jaren aanzienlijke efficiëntiewinst, lagere energiekosten en verdere CO2-reductie.”

Meer doen met bestaande capaciteit

Emile de Haes, regional director benelux bij Last Mile Solutions: “De elektrificatie van de logistieke sector is essentieel voor het terugdringen van CO2-uitstoot in Europa, maar wordt op veel plaatsen afgeremd door netcongestie. Tegelijkertijd is er vaak ruimte in het beter benutten van de bestaande capaciteit met slimme energiebeheersystemen zoals EDGE. Deze samenwerking met DHL laat zien dat de toekomst van laden niet alleen ligt in het realiseren van meer aansluitingen, maar in het slimmer gebruiken van energie en het ontlasten van het net.”