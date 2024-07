SRA werkt samen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), om beter inzicht te krijgen in subsidies en financieringsmogelijkheden die mkb’ers helpen om te verduurzamen. Een eerste initiatief is het publiceren van praktijkcasussen van klanten van SRA-kantoren op het gebied van duurzaamheid en subsidies. Want beter dan schrijven over subsidieregelingen, is laten zien hoe ondernemers hier slim gebruik van hebben gemaakt om hun duurzaamheidsambities te verwezenlijken. Vaak een eerste stap om het gesprek met uw klant over duurzaamheid op gang te brengen, met concrete stappen die geld opleveren.

Lees hoe transportbedrijf Schotpoort Connect en de Kleinstesoepfabriek dat hebben gedaan.

Een tweede project dat SRA met RVO oppakt, is het verkrijgen van een beter inzicht in het subsidielandschap. We krijgen vaak van leden terug dat dit ‘een doolhof is’; er is dus veel winst te behalen door overzicht te bieden in de subsidies die (in de tijd) beschikbaar zijn en nog niet zijn overschreven. Inmiddels is de subsidie- en financieringswijzer van RVO voor het onderwerp duurzaamheid uitgebreid met de aanvraagtermijn zodat dit in een oogopslag inzichtelijk is.

De samenwerking komt voort uit de wens van RVO om via intermediairs met ondernemers in contact te komen, in dit geval de SRA-kantoren, en de wens van SRA-leden om ondernemers beter van (duurzaamheids-)subsidieadvies te kunnen voorzien. Wordt vervolgd!