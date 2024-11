Eerbeek heeft op woensdag 6 november een belangrijke stap gezet in het gebruik van groene energie en de verduurzaming van de transportsector. De bedrijven Schotpoort Connect, Schotpoort Logistics en Berlin Packaging bundelden zo’n jaar geleden hun energie. Vol trots openden zij het E-Truck laadplein Schotpoort Energy aan de Schoonmansmolenweg 3 in Eerbeek. Het innovatieve laadplein markeert de transitie naar duurzame mobiliteit en energie-efficiëntie binnen de transportsector. Maar laat vooral de pioniers en ondernemerskracht van Eerbeek zien.

Groener wordt het niet

Marc Seesing, directeur van Schotpoort Connect en aanjager van het E-Truck laadplein licht toe. “Het gloednieuwe laadplein is ontworpen om maximaal 10 elektrische vrachtwagens gelijktijdig op te laden. De volledige toekomstige capaciteit van het laadplein is 18 vrachtwagens, wat gelijk staat aan 100 personenauto’s. Dat gelijktijdig laden is mogelijk door de plaatsing van één hele grote batterij van 1.100 kWh, gekoppeld aan 3.050 zonnepanelen die jaarlijks ca. 1,2 gWh opwekken. Overdag laadt de batterij op met zonne-energie, waarna de elektrische vrachtwagens ’s nachts kunnen laden met de zelf opgewekte groene stroom. Dit maakt de inzet van elektrische vrachtwagens makkelijker en het verkeer schoner en stiller, dat is goed voor de leefbaarheid in Eerbeek en vermindert onze ecologische voetafdruk. Daarnaast worden we vooral efficiënter en concurrerender ten opzichte van traditionele dieselvrachtwagens. Niet onbelangrijk voor onze toekomstbestendigheid als logistiek partner voor het Eerbeekse en Loenense papiercluster én voor het vestigingsklimaat van de regio. Groener dan dit kan niet! Ondernemers in deze regio willen echt heel graag elektrificeren. Maar waar kun je hier in de omgeving terecht voor het opladen van je vrachtwagen? De meeste laadplekken zoals aan A50 en aan de A12 bij Babberich zijn niet geschikt voor vrachtwagens. Vraag je bij Liander meer energiecapaciteit aan, dan is het antwoord dat er pas in 2030 meer inzicht is wanneer en waar extra capaciteit beschikbaar is”, vult Seesing aan.

Samen slimmer

“Dit moet toch slimmer kunnen,” was dan ook de ondernemersgedachte van Seesing. Hij zocht contact met z’n 2 buurbedrijven: Schotpoort Logistics en Berlin Packaging. De volgende stap was het bundelen van de gezamenlijke energiecapaciteit naar 1 aansluiting met een slim Energie Management Systeem (EMS) en ESS (Energy Storage System). Met behulp van een EMS kun je de beschikbare en gebundelde groene energie zo slim mogelijk benutten. Door zoveel mogelijk direct opgewekte zonnestroom te gebruiken, bijvoorbeeld voor het verbruik in de warehouses en kantoorpanden en voor het opladen van personenauto’s van medewerkers overdag. Of het overschot van de zonne-energie op te slaan in een accu (ESS). Hierdoor ben je flexibel op de minder zonnige dagen en geeft het een buffer voor de nacht. Op deze wijze kan het laadplein zelfs 24/7 worden benut. ’s Nachts laden de eigen vrachtwagens van Schotpoort Connect en Schotpoort Logistics. Overdag is het laadplein van 10.00 – 16.00 uur beschikbaar als tussenstop voor chauffeurs die extra energie nodig hebben om hun bestemming te bereiken met de inzet van een DC-lader van 280kW.

Blijvend investeren in groen en verduurzaming

Provincie Gelderland draagt bij aan het laadplein vanuit de programma’s Mobiliteit en Eerbeek-Loenen 2030. Het laadplein laat de ondernemerskracht van Eerbeek zien vindt gedeputeerde Dirk Vreugdenhil: “Precies een jaar geleden moesten we als college de stekker uit het project Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) trekken. Een belangrijk project voor het programma Eerbeek-Loenen 2030, waarbij we samen met de industrie en gemeente samenwerken aan vestigingsklimaat, leefbaarheid en verduurzaming. Het LCE had als doel het verduurzamen van het vrachtverkeer in Eerbeek en Loenen. Nu steken we de stekker er weer in met het E-Truck laadplein. Het vrachtverkeer wordt hiermee schoner en stiller. Goed voor de ondernemers en goed voor de inwoners van Eerbeek en Loenen.”

Netwerk Snellaadpunten



Wethouder Steven de Graaf van gemeente Brummen staat nog vol bewondering en trots naar het laadplein te kijken. “Ik ben echt supertrots op de ondernemers in Eerbeek die blijven innoveren en hun krachten bundelen”. Ook hij kent de problematiek rondom extra energiecapaciteit waar veel ondernemers in zijn gemeente tegenaan lopen. “Dat je dan als ondernemers de koppen bij elkaar steekt en zegt ‘we gaan het gewoon samen oplossen’ is sterk. Dit geeft ook weer de bevestiging dat we de juiste stappen maken naar een toekomstbestendig Eerbeek en regio. Want dit snellaadpunt voor E-Trucks ondersteunt het netwerk voor andere elektrische vervoerders in de regio”, vult Van de Graaf aan.

Toekomstplannen



Maar nu het semi-publieke E-Truck laadplein is gerealiseerd, betekent het niet dat de bedrijven ‘op hun handen kunnen gaan zitten’. Nee, zeker niet, zegt Seesing. “Zo investeert collega Schotpoort Logistics in een routemanagementsysteem via track technologieën om het fossiel aangedreven wagenpark – voorlopig nog voor langere afstand – te optimaliseren en CO2-uitstoot te verminderen. Daarnaast blijven we bij Schotpoort Connect inzetten op de verdere elektrificatie van ons wagenpark. Momenteel rijden er al zeven elektrische vrachtwagens en er staan er momenteel nog zes in bestelling. Deze initiatieven sluiten ook aan bij onze focus op duurzaamheid en innovatie als logistiek partner,” sluit Seesing af.