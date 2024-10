Nature’s Pride zet, samen met zusterbedrijf Berries Pride, een belangrijke stap in het verduurzamen van de avocado- en blauwe bessenproductie. In een publiek-private samenwerking worden met telers concrete initiatieven geïmplementeerd om CO2-uitstoot te verlagen en water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH) te verbeteren. Deze innovatieve oplossingen dragen bij aan een gezondere leefomgeving voor mens en natuur. Hiermee benadrukt Nature’s Pride haar inzet voor een toekomstbestendige waardeketen.

In 2023 zijn Nature’s Pride en Berries Pride, in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), een project gestart om duurzaamheidsrisico’s in de avocado- en bessenproductie in kaart te brengen en te verlagen. Op basis van dit onderzoek zijn vooruitstrevende telers geselecteerd om samen die risico’s aan te pakken en de keten te verduurzamen. Zij werken samen met twee partnertelers: ACP uit Peru en ZZ2 uit Zuid-Afrika. Zij gaan aan de slag met WASH-verbeteringen en CO2-reductie.

Er wordt in dit meerjarig project onder andere gekeken naar de mogelijkheden voor de installatie van drinkpunten, verbeterde sanitaire voorzieningen, en het opzetten van bewustwordingscampagnes en trainingen voor werknemers. Op gebied van CO2 wordt gekeken naar manieren om de impact te meten van de initiatieven die de telers nemen, zoals gebruik van natuurlijke compost en energiezuinig transport. Er worden ook methoden ontwikkeld om deze initiatieven voor WASH en CO2-reductie eenvoudig op te schalen naar andere producten en regio’s.

Het project biedt daarnaast een platform om te delen wat de bedrijven van deze samenwerking leren om zo andere telers te inspireren en de sector verder te verduurzamen. Dit alles met als doel om een duurzame, toekomstbestendige waardeketen te realiseren met zorg voor mens en natuur.

“We zijn ervan overtuigd dat onze visie en missie dezelfde waarden delen als die van Nature’s Pride. Bovendien draagt het gezamenlijke project bij aan de doelstellingen van ons duurzaamheidsplan en is de samenwerking met onze klant naadloos geïntegreerd in de duurzaamheidsstrategie van ACP,” laat Pamela Gomez, Superintendent of Resource Management and Sustainability bij ACP, weten.

“Bij ZZ2 geloven we dat duurzaamheid niet alleen een doel is, maar ook een verantwoordelijkheid. Door deze samenwerking kunnen we de grenzen verleggen van wat mogelijk is in duurzame landbouw, van CO2-reductie tot het verbeteren van water- en hygiënenormen. Door samen te werken bouwen we aan een toekomst waarin landbouw zowel de mens als de planeet ondersteunt,” vertelt Hendus Janse van Rensburg, Landbouweconoom van ZZ2.

Samen werken aan een duurzame toekomst

Nature’s Pride benadrukt dat commercieel succes en duurzaamheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, om een toekomstbestendige waardeketen te creëren. Zeker in de huidige context van klimaatverandering, toenemende wetgeving op dit gebied en groeiend consumentenbewustzijn. Door de samenwerking met de RvO en de telers ACP en ZZ2 wil het bedrijf laten zien dat duurzame actie niet alleen mogelijk, maar ook effectief is. “Zorg voor mens en natuur kan alleen echt succesvol zijn wanneer we deze, samen met onze ketenpartners en publieke partijen zoals de RvO, verankeren in elke stap van de keten. Hierdoor kunnen we vandaag én morgen iedereen laten genieten van de lekkerste exotische groenten en fruit,” aldus Adriëlle Dankier, CEO van Nature’s Pride.