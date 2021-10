Nieuw op de Nederlandse markt: de Papercooler, een volwaardig presterende koelbox van 100% papier

Recent is er het duurzame alternatief voor de traditionele piepschuim koelbox op de Nederlandse markt gekomen: de Papercooler. De Papercooler is een volledig recyclebare isolerende verzendverpakking van 100% papier. De isolerende waarde is uitvoerig getest en de resultaten zijn vooruitstrevend. Daarmee is de Papercooler met recht een doorbraak te noemen en een duurzame stap voorwaarts in de logistieke koelketen.

De gepatenteerde* Papercooler heeft dezelfde isolerende en beschermende eigenschappen als de traditionele EPS (piepschuim/tempex) koelbox. De golfkartonnen omdoos is aan de binnenzijde bekleed met een uniek uitneembaar kartonnen frame dat gevuld is met meerdere lagen gewafeld dun papier. Hiermee wordt een sterke isolerende luchtbarrière gecreëerd. Dit zorgt voor de juiste geconditioneerde bescherming. De verpakking biedt koeling bij het transport van temperatuurgevoelige producten zoals levensmiddelen, farmaceutische en agrarische producten.

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord

De Papercooler is biobased en volledig recyclebaar in de normale recyclingstromen van papier en karton. Dit is een aanzienlijk voordeel ten opzichte van de EPS boxen: hiervan is de inzamelstructuur nog niet op orde en ook nascheiding is geen optie. Dit beperkt het hergebruik en recycling potentieel, waardoor EPS al gauw in het restafval terecht komt. Volgens EPS Nederland worden jaarlijks ruim 1.500.000 m3 EPS verpakkingen op de Nederlandse markt gebracht, waarvan nog geen 10% wordt ingezameld. De Papercooler is niet alleen een duurzame keuze, maar ook maatschappelijk verantwoord. Het opzetten van de dozen gebeurt door een werkvoorziening die plaats biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Isolerende prestaties

De prestaties van de Papercooler zijn afhankelijk van verschillende factoren. Waaronder de omgevingstemperatuur, de hoeveelheid lucht in de doos, de transporttijd, het gebruik van koelelementen en de dikte van de isolatielagen. Leverancier BVP heeft de beschikking over diverse (test)tools en parameters om te bepalen wat voor ieder product de meest doeltreffende aanpak is.

Formaten en bedrukkingsmogelijkheden

In tegenstelling tot de EPS box biedt de Papercooler een breed scala aan bedrukkingsmogelijkheden. Deze isolerende verzendverpakking is via BVP verkrijgbaar in drie standaard formaten. Echter door de modulaire opbouw van de Papercooler is maatwerk per los onderdeel mogelijk in formaat en bedrukking. Hierdoor is het eindproduct zo te assembleren dat het geheel is afgestemd op het product en logistieke proces.

* Geproduceerd onder licentie van Life Technologies Corporation, een onderdeel van Thermo Fisher Scientific Inc. Patenten: US 8,453,477 – US 9,139,319 – EP 2483158 – PCT/US2019/059539 in afwachting.