‘Is paper the new plastic’, zo luidt een hoofdstuk in het rapport Unwrapped: Plastic Packaging Matters van de Rabobank. Nee. “Daar kunnen we vanuit de papier- en kartonsector heel stellig over zijn en dat sluit aan bij de stelling van de onderzoekers die aangeven dat het een uitdaging is wanneer je met papier en karton de eigenschappen van plastic verpakkingen nabootst.”

Het rapport duikt veelvuldig op in de media en op socials. Helaas ontbreekt er enige nuance in de artikelen en posts die op het rapport volgen. De duurzaamheid van papier en karton in algemene zin wordt met plastic vergeleken. Zo zwart-wit is het niet en die vergelijking gaat dan ook niet op. Papier is geen plastic en plastic is geen papier.

Papier en karton zijn gemaakt van een hernieuwbare bron en keer op keer te recyclen. Het zijn veelzijdige materialen die vele toepassingen kennen en daardoor volop in onze dagelijks leven terug te vinden zijn. Papier en karton kunnen verschillende eigenschappen hebben. Afhankelijk van wat je wilt met het papier en karton, kies je voor een soort met die eigenschappen die het beste past bij wat je als einddoel voor ogen hebt. Hoe mooi wij papier en karton ook vinden, je kunt het niet overal voor gebruiken. Daar zijn we realistisch in.

Uitdagingen papier en plastic

Waar het rapport Unwrapped: Plastic Packaging Matters van de Rabobank naar verwijst, zijn de uitdagingen die er zijn wanneer je met papier en karton de eigenschappen van plastic verpakkingen nabootst. De suggestie wordt gewekt dat dit leidt tot meer materiaal, complexere productie en hogere kosten. En het gevolg is dat de toevoegingen, zoals laminaten en coatings om een beschermende, vet- of vochtwerende laag te creëren, afbreuk doen aan de bio-afbreekbare en recyclebare eigenschappen van papier en karton. Onze sector staat niet stil en werkt aan innovatieve, duurzame oplossingen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Denk aan testen met varianten die én voorzien in stevige verpakkingen én bio-afbreekbaar zijn. En verpakkingsontwerpen die uit meerdere, van elkaar te scheiden lagen bestaan, zodat ze recyclebaar zijn.

Het Rabobankrapport concludeert dat pulp en papier een prima toepassing zijn voor al die producten die geen complexe barrière eigenschappen nodig hebben. Hoe meer je papier en karton in zijn meest natuurlijke vorm gebruikt hoe beter het te recyclen is.