Uit nieuw onderzoek van Trivium Packaging (met hoofdkantoor in Nederland) blijkt dat de vraag van de consument naar milieuvriendelijke en duurzame productverpakkingen opmerkelijk stabiel en robuust is gebleken tijdens de maatschappelijke veranderingen van de afgelopen jaren. Trivium Packaging publiceerde de resultaten van dit onderzoek in haar ‘2022 Global Buying Green Report’. Het onderzoek is gebaseerd op een enquête onder meer dan 15.000 consumenten in Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika over hun waarden en gedragingen met betrekking tot duurzame verpakkingen. Ook werd de bereidheid onderzocht om meer te betalen voor milieuvriendelijke verpakkingen, percepties van materialen, en interesse in navulbare verpakkingen.

Het onderzoek toont een gestage stijging in de toewijding van jongere consumenten aan een duurzame levensstijl. 86% van de 45 jaar en jonger verklaarde bereid te zijn meer te betalen voor duurzame verpakkingen, een stijging ten opzichte van 83% bij een vergelijking dezelfde dataset van Trivium’s 2021 Global Buying Green rapport. Consumenten geven een hogere waardering aan duurzame verpakkingen en merken die overstappen naar deze duurzame verpakkingen. Ze vertalen dit in hun aankoopgedrag.

Uit de belangrijkste bevindingen blijkt dat de algemene vraag van consumenten naar duurzame verpakkingen hoog blijft. 70% identificeert zich als milieubewust, een stijging van 3 procent ten opzichte van vorig jaar. Een nieuwe bevinding is dat 68% in de afgelopen zes maanden een product heeft gekozen op basis van de duurzaamheid ervan. Dit resultaat sluit nauw aan bij de meer dan tweederde van de consumenten die zich als milieubewust identificeren en toont aan dat consumenten hun bewustzijn omzetten in actie.

Intussen heeft 74% belangstelling getoond voor het kopen van producten in hervulbare verpakkingen. Consumenten willen producten in recycleerbare verpakkingen, maar zij erkennen ook de waarde van het verlengen van de levensduur van verpakkingen door hergebruik. Hervulbare verpakkingen blijken een veelzijdige en waardevolle oplossing te zijn voor consumentenproducten.

“De gegevens in het Buying Green-rapport van dit jaar tonen duidelijk aan dat de overstap naar duurzame verpakkingen niet alleen de juiste beslissing is voor het milieu, maar ook voor elk bedrijf”, aldus Jenny Wassenaar, Chief Sustainability Officer bij Trivium Packaging. “Metalen verpakkingen zijn perfect in lijn met een circulaire economie. Eenmaal geproduceerd, bestaan metalen voor altijd en kunnen ze eindeloos worden gebruikt, hergebruikt, en eindeloos gerecycled worden zonder enig kwaliteitsverlies.”

Merken lopen het risico hun marktaandeel te verkleinen als ze niet kunnen voldoen aan de vraag van consumenten naar duurzame verpakkingen. Consumenten zijn 57% minder geneigd producten te kopen in verpakkingen die zij schadelijk achten voor het milieu. 44% gaat nog een stap verder en verklaart dat zij “geen producten zullen kopen” in verpakkingen die schadelijk zijn voor het milieu. Daarom is het belangrijk dat merken de volledige duurzaamheidskenmerken van de verpakking communiceren, zodat consumenten weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

“Merken die duurzaamheid op een meer holistische manier benaderen door het verpakkingsmateriaal deel te laten uitmaken van hun verhaal, kunnen de perceptie op één lijn brengen met de realiteit en hun duurzaamheidsreputatie versterken,” zegt Trivium Packaging CEO Michael Mapes. “Trivium is een pionier in het uitbreiden van het gebruik van oneindig recyclebaar metaal in verpakkingen door een reeks innovatieve oplossingen aan te bieden die merken helpen om de duurzaamheid. De vraag van consumenten naar milieuvriendelijke verpakkingen is groter dan ooit, en de gedragingen van de consumenten als gevolg daarvan spreken voor zich – bedrijven moeten een stapje extra zetten.”