Rond Valentijnsdag piekt het aantal online bestellingen. Voor webshops is dit een logisch moment om stil te staan bij duurzame verzending. Niet alleen omdat het past bij het karakter van de dag, maar ook omdat consumenten hier steeds meer waarde aan hechten. Bijna de helft van de consumenten vindt duurzaamheid belangrijk bij online aankopen, zonder te willen inleveren op kwaliteit, prijs of gemak. Dat blijkt uit de Thuiswinkel Duurzaamheid Monitor 2025, mede mogelijk gemaakt door DS Smith en Amazon.

Duurzaamheid begint voor de consument bij verpakken

Voor consumenten is de verpakking de belangrijkste manier waarop webshops zich kunnen onderscheiden op het gebied van duurzaamheid. Uit de Thuiswinkel Duurzaamheid Monitor blijkt dat 26% dit de belangrijkste manier van verduurzaming te vinden, meer dan bezorging of het product zelf. Minder lucht in de doos, minder plastic en beter recyclebare materialen maken daarbij het verschil. Consumenten hebben een duidelijke voorkeur voor karton als verpakking, omdat ze dit beter achten voor het milieu en het gemakkelijker te recyclen is. Één derde van de consumenten geeft zelfs aan eerder opnieuw bij een webwinkel te kopen als de e-commerceverpakking duurzaam is.

De consument zoekt begeleiding

Door open te communiceren over duurzaamheidsinspanningen, kunnen webshops de doorslag geven voor potentiële klanten om daadwerkelijk tot aankoop over te gaan. Focus je met communicatie niet alleen op de productpagina, omdat consumenten vaker naar informatie over duurzaamheid zoeken op de website zelf. Hier liggen een aantal kansen:

Verpakken: kies de verpakking met zorg. 4 op de 10 consumenten wil minder plastic.

Verzenden: informeer de klant over de meest duurzame bezorgoptie. 1 op de 4 consumenten wil dit weten.

Retouren: gebruik verpakkingen die geschikt zijn voor retourzendingen. 1 op de 4 consumenten vindt dit belangrijk.

Recyclen: gebruik symbolen die aangeven of een verpakking gerecycled kan worden. 1 op de 5 consumenten zoekt hiernaar.

Duurzaam zonder drempels

Hoewel duurzaamheid belangrijk wordt gevonden, kiezen consumenten nog altijd vooral op kwaliteit en prijs. 16% zet duurzaamheid bovenaan bij de aankoopbeslissing. Dat betekent dat duurzame keuzes vooral moeten aansluiten bij wat mensen al belangrijk vinden: een mooi product, goed beschermd en op tijd geleverd.

Duurzaamheid en aandacht kunnen goed samengaan tijdens Valentijnsdag. Door bewuste keuzes in verpakking te integreren in de dagelijkse operatie, versterken webshops hun dienstverlening zonder in te leveren op gemak of klantbeleving.

Download hier de Thuiswinkel Duurzaamheid Monitor 2025