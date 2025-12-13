Het college van B en W van gemeente Amsterdam wil 4 miljoen euro uittrekken voor de aanleg van een waterstofnetwerk in de haven, H2avennet. Met dit netwerk kunnen we waterstof vervoeren naar bedrijven om hun processen te verduurzamen. Waterstof is een schone energiebron die de haven groener maakt en CO₂-uitstoot helpt verminderen.

De ontwikkeling van een zogenoemde waterstofeconomie blijft vaak hangen omdat bedrijven pas investeren in waterstof als er infrastructuur is, terwijl infrastructuur zoals dit waterstofnetwerk pas wordt gebouwd als er vraag is. Door zelf mee te investeren, proberen we dit probleem op te lossen en de waterstofeconomie op gang te helpen.

Waarom waterstof?

Waterstof is een schone energiebron. Het waterstofnetwerk vervoert waterstof van producenten en importterminals naar bedrijven in de haven die deze energie nodig hebben. Zo kunnen industriële processen overschakelen van aardgas naar waterstof en wordt schonere productie mogelijk. We kunnen met dit netwerk de CO₂-uitstoot verminderen en de haven groener maken. Dat is aantrekkelijk voor internationale handel en investeringen.

Wat gaat het kosten?

De aanleg van het netwerk kost zo’n 40 miljoen euro. Het wordt in samenwerking met Port of Amsterdam ontwikkeld door Firan. Dit is een dochterbedrijf van energienetwerkbedrijf Alliander.

Hoe nu verder?

Het is belangrijk dat genoeg bedrijven en producenten zich aansluiten bij H2avennet. Dat hangt af van de beschikbaarheid en prijs van waterstof. In de haven zijn veel industriële afnemers die willen verduurzamen. Firan werkt momenteel aan een definitief ontwerp en afspraken met toekomstige gebruikers. Eind 2026 willen zij een investeringsbesluit nemen.