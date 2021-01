Nieuw Nederlands elektrisch scootermerk: het Noord-Hollandse BOBscooters

Nederland is een elektrisch scootermerk rijker: het Noord-Hollandse BOBscooters. De missie: actief bijdragen aan het verduurzamen van onze samenleving. Gedreven door duurzaamheid zetten de ondernemers achter BOBscooters (waaronder Mira Schmidt-Diemel) zich in voor een schoner alternatief voor traditioneel vervoer. Met de introductie van het merk, presenteert BOBscooters een eerste lijn krachtige en stille elektrische scooters. BOB heeft een minimalistisch design, een laag zwaartepunt en met de iconische fat tires staat de tweewieler garant voor een geweldige rijervaring.

Duurzaamheidsgedachte staat centraal

“We hebben BOBscooters opgericht met een duidelijke missie: bijdragen aan het verduurzamen van onze samenleving, zonder in te hoeven leveren op comfort of design. Een alternatief aanreiken voor traditioneel vervoer. Samen willen we een steentje bijdragen aan het behoud van onze mooie aardbol,” vertelt Mira. “Hier zetten wij ons voor in. Met passie en overtuiging.”

Ze voegt toe: “Het verkopen van een duurzame oplossing voor vervoer is voor ons niet genoeg. Wij ondernemen zelf op een zo groen mogelijke manier. Zo vindt onze marketing en communicatie vrijwel geheel online plaats om verspilling van brieven, flyers en folders te voorkomen, kiezen wij voor accessoires en kleding alleen voor kwaliteitsproducten (en het liefst met eco-keurmerken). Daarnaast zijn wij bijvoorbeeld ook aangesloten bij een duurzame bank.”

Toekomstvisie

De oprichters van BOBscooters ondernemen met duidelijke visie: “Tijdens het groeien van ons bedrijf zullen we bij alle beslissingen alternatieven overwegen,” legt Mira uit. “Denk hierbij aan groene stroom voor ons pand, een groen dak ter isolatie of een transportbedrijf kiezen dat volledig elektrisch rijdt.” Het bedrijf moet een statement maken met de keuze voor alternatief vervoer: “Verduurzamen is een proces dat telkens doorgaat. Wij zullen iedereen via onze social mediakanalen meenemen op deze reis. We zijn actief op zoek naar wat er leeft in de samenleving en luisteren naar ideeën die aansluiten bij wat wij doen.”

“In 2020 hebben we gezien dat schone scooters en tweewielers het antwoord zijn op veel vragen in de mobiliteitsbranche. Ontwikkelingen bij bezorgdiensten zijn een mooi voorbeeld. Steeds meer steden gaan milieuzones invoeren en autoluwe of zelfs autovrije gebieden vaststellen. Om snel, mobiel en wendbaar te blijven biedt BOB het alternatief. Een volle accu van deze lichtgewicht scooter levert een snelheid van 25km per uur, en heeft een actieradius van 60km.”