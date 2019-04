Nieuw leven voor waterleidingmaterialen in ontwikkelingslanden

Begin april kwamen Casper van Ommen en Servan Schuurman van de Stichting “Water is our World” op bezoek bij Imbema. Doel: het overdragen van waterleidingmaterialen, maar liefst 204 afsluiters, die een tweede leven krijgen in ontwikkelingslanden.

Watermanagement wereldwijd

De Stichting Water is our World is een niet-gesubsidieerde Nederlandse organisatie die zich richt op het realiseren, herstellen of verbeteren van de drinkwater- en sanitatievoorzieningen in dorpen en stadjes in ontwikkelingslanden. Zij verlenen directe hulp door het leveren en installeren van materialen. Maar ook door het overdragen van kennis op het gebied van schoon drinkwater, sanitatie, technisch beheer, gezondheidszorg en hygiëne onderwijs. Hierbij worden, zo mogelijk, gebruikte materialen en installaties ingezet die een tweede leven krijgen.

Feestelijke overdracht

Casper van Ommen (oprichter en voorzitter van de stichting Water is our World), Servan Schuurman (vrijwilliger bij de Stichting en werkzaam bij Vitens) en Bert van der Giessen (initiator en senior sales engineer bij Imbema) waren aanwezig voor de feestelijke overdracht van het waterleidingmateriaal.

Bert: “De doelstelling van deze stichting vinden wij een krachtig voorbeeld van kijken over de landsgrenzen heen: het vinden van een nieuwe, waardevolle bestemming voor materialen. Het spreekt ons enorm aan. Daarbij past het goed bij het MVO beleid van Imbema.”

“Ik ken Henk Hogenkamp, vrijwilliger bij de stichting en werkzaam bij Vitens al ruim 20 jaar. We werken geregeld samen. Via hem ben ik in contact gekomen met Water is our World. Op een gegeven moment hoorde ik dat er bij Imbema producten zouden worden afgeschreven, na de inventarisatie van de magazijnvoorraad. Dat bracht me op het idee om deze producten aan deze Stichting te schenken. Zodat ze in ontwikkelingslanden nog dienst kunnen doen in de watervoorziening.”

De Stichting krijgt steun vanuit Vitens, zij stellen het logistiek centrum in Lelystad ter beschikking waar de materialen 11 april 2019 worden afgeleverd.

Casper vertelt: “De gedoneerde producten zijn direct toepasbaar. Wij ontvangen materialen en bekijken dan wat we ermee kunnen doen. Wij komen op verschillende manieren aan onze projecten. Zo hebben wij een project in Vietnam aangedragen gekregen via een voormalig bootvluchteling, een ingenieur. We hebben zoal projecten in Suriname, Servië, Vietnam, Moldavië en Senegal.

Welke impact hebben deze afsluiters?

De flinke voorraad afsluiters die de Stichting nu tot haar beschikking komt, kan deels goed gebruikt worden voor een project in Vietnam. De overige producten worden verder besproken bij de Stichting. Door dit soort projecten worden plaatselijke bewoners op het drinkwaternet aangesloten. Met die gedachte, weten we dat de materialen een goede bestemming hebben gekregen!

Foto: Vlnr: Mike de Bie (Imbema), Iwan Siemensma (Imbema), Servan Schuurman (Water is our World), Casper van Ommen (Water is our World)Bert van der Giessen (Imbema), Ger van Wunnik (Imbema)