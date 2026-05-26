Op de website Energietransitie Utrecht is het nieuwe kennisplatform netcongestie te vinden. Dit nieuwe kennisplatform bundelt kennis, inzichten en praktische handvatten om de impact van netcongestie te verminderen. Zo willen we gemeenten, bedrijven en andere partners in onze provincie ondersteunen in hun uitdagingen rondom netcongestie.

Netcongestie vormt een grote uitdaging in de provincie Utrecht. Het overvolle stroomnet en de tijdelijke aansluitstop in een groot deel van de provincie hebben grote economische en maatschappelijke gevolgen. We werken intensief samen met verschillende partners aan oplossingen die ruimte creëren op het stroomnet, zorgen voor een efficiënter gebruik van elektriciteit en de duur en impact van de aansluitpauze te beperken.

Nieuwe kennis en informatie voor iedereen makkelijk vindbaar

Het kennisplatform is een direct resultaat van deze samenwerkingen. Door kennis vanuit verschillende hoeken en perspectieven samen te brengen, ontstaan nieuwe inzichten. Een voorbeeld van deze samenwerking zijn de werkplaatsen netcongestie, waarin overheden, bedrijven en netbeheerders regelmatig samenkomen om te werken aan oplossingen voor netcongestie.

“Er gebeurt veel op het gebied van netcongestie en de ontwikkelingen in hoe we ermee omgaan gaan snel,” vertelt Huib van Essen, gedeputeerde Energietransitie. “Dan is het fijn om snel de laatste stand van zaken in één oogopslag te kunnen zien. Met dit platform bundelen we alle kennis en informatie zodat die voor iedereen makkelijk vindbaar is.”

Praktische handvaten en praktijkvoorbeelden

Het kennisplatform biedt daarnaast praktische handvaten. Denk aan richtlijnen voor netbewust bouwen, een manier van bouwen die het elektriciteitsnet zo min mogelijk belast. Of informatie over het uitvoeren van de warmtetransitie in tijden van netcongestie. Ook laten verschillende praktijkvoorbeelden zien wat er al gebeurt in de provincie.