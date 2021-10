Nieuw interieurmerk Robuust Amsterdam; een duurzame insteek en Amsterdamse nuchterheid

Nederland is een succesvol interieurmerk rijker: Robuust Amsterdam. Opgericht in 2018 door industrieel ontwerpers en vrienden Job Althof en Niek Sanders, gooit het label momenteel internationaal hoge ogen. De duurzame insteek en Amsterdamse nuchterheid, gecombineerd met de nadruk op zowel ambacht als digitale innovatie én een lokaal maakproces, slaat aan van Italië tot Denemarken, Duitsland en Engeland.

Succesvolle bedframes

Het bekendste en vooralsnog succesvolste ontwerp van Robuust Amsterdam is het stalen bedframe: een sculpturaal design met minimalistische vormen. Bedframe °01 van matzwart gepoedercoat staal met anti-krasbescherming heeft strakke, hoekige lijnen en een luchtig ontwerp. Bedframe °02 heeft hetzelfde onderstel met daarbovenop het frame van een hemelbed: een klassieke vorm in een moderne uitvoering. Bij beide bedframes zijn toevoegingen mogelijk, zoals een hoofdbord en afgeronde nachtplankjes. De Bedframes zijn onder andere te koop bij de Bijenkorf en Loods5, en via de eigen website: robuust.com.

Niek Sanders: ‘Voor de bedframes gebruiken we hoogwaardige gerecyclede stalen kokers die met uiterste precisie worden uitgelaserd door robots. Door in-house ontwikkelde slimme verbindingen wordt het mogelijk om de bedframes als handbare pakketten overal naar binnen te krijgen en met een handleiding eenvoudig zelf in elkaar te zetten. Er kan ook gebruik worden gemaakt van een installatieservice.’

Interieuraccessoires

Robuust Amsterdam ontwerpt ook interieuraccessoires, zoals wandplanken van gepoedercoat staal in verschillende kleuren. Voor de badkamer zijn er stalen handdoekhaken in diamantvorm en aluminium spiegels met eveneens geometrische vormen beschikbaar. Ook staat er een speciale samenwerking gepland met dj-duo Dam Swindle, bestaande uit een record cube en een stalen frame voor aan de muur, waarin de mooiste platen thuis geëtaleerd kunnen worden. Daarnaast worden er binnenkort meer innovatieve producten gelanceerd, waaronder een garderobe- en badkamercollectie.

De filosofie

Robuust Amsterdam maakt ontwerpen die, zoals de naam aangeeft, tegen een stootje kunnen. De minimalistische en verfijnde designs zijn zowel functioneel als esthetisch: een zeker rechttoe rechtaan-benadering die internationaal als typisch Dutch Design wordt gekenmerkt. Volgens de oprichters van Robuust Amsterdam, kiest het label vooral voor no-nonsense-ontwerpen zodat de gebruikers ervan een zekere rust in hun huis ervaren, een persoonlijke band kunnen aangaan met de objecten én er niet snel op uitgekeken raken.

Robuust Amsterdam: ‘Wij geloven in investeren in producten die je echt nodig hebt of waar je verliefd op wordt: minder spullen kopen van een hoogwaardige kwaliteit is beter voor zowel jezelf, als onze samenleving en planeet. We maken producten die generatie op generatie meegaan.’

Materiaal en maakproces

Vandaar dat Robuust Amsterdam een duidelijke nadruk legt op duurzaamheid, met zowel tijdloze designs te maken als de keuze voor robuuste materialen en een milieubewust maakproces. Alle ontwerpen van Robuust Amsterdam worden in kleine series lokaal in Nederland geproduceerd. Hierbij combineert het label een liefde voor ambachtelijkheid met de toepassing van innovatieve technologieën. Er wordt samengewerkt met circulaire producenten die hun eigen energie opwekken via zonnepanelen of water zuiveren en hergebruiken. Deze duurzame filosofie is doorgevoerd in bijvoorbeeld milieubewust inpakmateriaal. Daarnaast zijn de ontwerpen zo gemaakt dat bepaalde onderdelen, mocht er iets stuk gaan, vervangen kunnen worden én de producten gerecycled kunnen worden.

Job Althof: ‘Zowel onze producenten als de materialen zijn gekozen vanuit duurzame gedachtes. Ons merk ontstond vanuit twee specifieke materialen: metaal en bamboe. Metaal is heel sterk, gaat lang mee en is makkelijk te recyclen. Bamboe is de snelst groeiende grassoort en onttrekt veel co2 uit de lucht. Je kunt het qua duurzaamheid nooit perfect doen, maar we maken wel bewuste keuzes in alle stappen van het proces.’