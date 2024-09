Vanaf deze maand ligt er een nieuw merk vleesvervangers in het schap: Planted. Het van origine Zwitserse bedrijf introduceert maar liefst zeven innovatieve producten in het vega schap van Albert Heijn. Deze eiwitrijke vleesvervangers zijn gemaakt van 100% natuurlijke ingrediënten, met als basis erwteneiwit, en bevatten geen kunstmatige toevoegingen. Daarmee speelt Planted in op de nog steeds groeiende vraag naar gezondere plantaardige alternatieven. De producten van Planted zijn naast Albert Heijn verkrijgbaar bij Jumbo, Picnic en Plus.

Groeipotentie plantaardige markt

De populariteit van vleesvervangers in supermarkten neemt weer langzaamaan toe na de dip van 2022, zo blijkt uit recente cijfers van onderzoeksbureau Nielsen. Het verkoopvolume van vleesvervangers steeg in de afgelopen periode namelijk met 5,7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze cijfers liggen in lijn met onderzoek dat door ProVeg International is uitgevoerd, waaruit blijkt dat bijna de helft van de vleeseters in Nederland (49%) aangeeft dat ze het afgelopen jaar minder vlees zijn gaan eten. Dit laat zien dat er nog steeds een enorme groeipotentie is op de Nederlandse markt voor vleesvervangers, wat gunstig is voor nieuwe spelers zoals Planted.



100% natuurlijke ingrediënten

Door het combineren van eigen extrusie- en fermentatietechnologieën lukt het Planted om ‘vlees’ van plantaardige eiwitten te produceren. Zij maken hierbij uitsluitend gebruik van 100% natuurlijke ingrediënten en gebruiken geen kunstmatige toevoegingen. Dit zorgt voor een product met goede voedingswaardes en een unieke smaak en structuur, die een nieuwe standaard zet in een categorie die nog lang niet verzadigd lijkt te zijn.

Innovatieve range aan vleesvervangers

Het assortiment van Planted omvat zeven unieke en innovatieve vleesvervangers die nieuwe consumptiemomenten aanspreken: Planted.kebab, Planted.chicken lemon & herb, Planted.pulled BBQ, Planted.pulled spicy herbs, Planted.pulled kantonese, Planted.chicken skewer Tandoori en Planted.chicken skewer BBQ. Met deze producten zet iedereen gemakkelijk en snel een variatie aan smaakvolle gerechten op tafel. Zo is de pulled kantonese de perfecte vleesvervanger voor in een snel roerbakgerecht of bao bun, smaakt de pulled spicy herbs geweldig op een taco of burger en laat de chicken skewer BBQ zich heel goed als saté-spiesje serveren.

De Planted producten zijn nu verkrijgbaar bij Albert Heijn, Jumbo, Picnic en Plus voor €3,99 – €4,99 per verpakking.