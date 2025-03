Schoonmaken zonder rommel achter te laten? Daar draait het om bij Ecover. Daarom lanceert schoonmaakpionier Ecover de eerste vaatwastabletten in de industrie met een onzichtbare, plasticvrije1 coating. Uit onderzoek blijkt dat 74% van de mensen zich vanwege microplastics zorgen maakt over hun gezondheid en 45% geeft al aan rekening te houden met microplastics bij het doen van de boodschappen. Echter, het gebrek aan informatie blijkt een groot probleem.2 Dankzij de nieuwe vaatwastabletten van Ecover ben je zeker van minder plastic afval, maar met evenveel power. Goed voor je vaat én voor de planeet.

Duurzame en krachtige reiniging in slimme verpakking

De nieuwe All In One en All in One Power vaatwastabletten zijn gemaakt met een biologisch afbreekbare, sneldrogende glansspoelmiddelformule en een krachtige zoute werking. De All-In-One Power-variant beschikt bovendien over 40 procent meer vlekverwijderende enzymen3 voor een nog betere reinigingskracht.

Ook de verpakking kreeg een slimme make over. De compacte doos is gemaakt van 60% gerecycled karton en de vaatwastabletten zijn luchtdicht verpakt als sardientjes. En de geur? Een frisse mix van mandarijn en citroengras. “Sinds dag één gaan we bij Ecover tegen de stroom in om schoonmaken steeds groener en slimmer te maken,” zegt een woordvoerder van Ecover. “Deze nieuwe vaatwastabletten vormen een belangrijke mijlpaal in het minimaliseren van plastic in onze producten. Na jaren hard werken zijn we trots dat we ze nu met alle huishoudens kunnen delen.”

Transparant over duurzaamheid

Greenwashing? Daar doet Ecover niet aan mee. Ecover is ervan overtuigd dat echte duurzaamheid begint bij transparantie. Hoewel de EU-wetgeving die zowel consumenten als de planeet beschermt tegen greenwashing pas in september 2026 van kracht zal worden, is het gebrek aan transparantie rond productclaims een probleem dat Ecover al vele jaren actief bestrijdt. Daarom vindt Ecover het belangrijk om te vermelden dat hoewel de nieuwe vaatwastabletten geen plastic verpakking bevatten – dus óók geen polyvinylalcohol (PVOH/PVA) –, is de doos niet 100% plasticvrij. Om de tabletten te beschermen tegen vocht, zit er een dunne plastic voering in de volledig recyclebare verpakking. Zo blijven de tabletten goed beschermd en voorkom je dat ze voortijdig onbruikbaar worden. Uiteindelijk is de meest duurzame keuze niet alleen een verpakking zonder plastic, maar ook een product dat zijn volledige levensduur haalt en niet ongebruikt weggegooid hoeft te worden.