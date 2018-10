Nieuw boek over circulaire designstrategieën en businessmodellen voor fast-moving consumer goods.

Op 4 oktober is het boek ‘Products that Flow’ van Siem Haffmans gepresenteerd op de InnovatieExpo Rotterdam. Het eerste exemplaar werd in ontvangst genomen door Staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

We gebruiken ontzettend veel fast-moving consumer goods, die na kort gebruik gelijk afval worden. Het boek Products that Flow van Siem Haffmans inspireert designers, marketeers en bedrijfsontwikkelaars aan de hand van circulaire businessmodellen en design strategieën, om zo het ontwerp van deze producten te veranderen.

Products that Flow is een ongewoon boek over gewone producten die ons dagelijks omringen. Het gaat over fast-moving consumer goods zoals voedsel, verpakkingen, disposables, kleding en gadgets. Ze worden vluchtig gebruikt en verdwijnen vaak snel in het afval. Hoe kunnen we op een duurzamere manier omgaan met deze enorme hoeveelheid aan producten? ‘Products that Flow’ biedt hiervoor een aantal vernieuwende ontwerpstrategieën en businessmodellen.

De grootste uitdaging is ervoor te zorgen dat deze producten minder snel hun waarde verliezen. Bijvoorbeeld door het verlengen van de levensduur, hergebruik of door nieuwe toepassingen te vinden voor de materialen. Dit begint al bij het ontwerp. Dit boek biedt verschillende toepasbare strategieën en een groot scala aan inspirerende praktijkvoorbeelden. Het beschrijft een vernieuwende aanpak van een actueel probleem in een tijd waarin de roep om duurzame en circulaire producten steeds luider wordt.

