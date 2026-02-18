De afvalenergiecentrale van PreZero in Roosendaal krijgt in september een grootschalig batterijsysteem. Daarmee kan energie, afkomstig uit verbranding van restafval, tijdelijk worden opgeslagen. Het gaat om een Battery Energy Storage System (BESS) met een capaciteit van 11MW/22MWh, genoeg voor zo’n 40.000 wasbeurten. Met de batterij kan PreZero de opgewekte elektriciteit tijdelijk opslaan en op een later moment leveren aan het elektriciteitsnet. Hiermee draagt PreZero bij aan de stabiliteit en flexibiliteit op het net. Het systeem, geleverd en geplaatst door ELIX, wordt eind 2026 in gebruik genomen. ELIX draagt ook zorg voor het onderhoud en de monitoring van het systeem.

De locatie van PreZero in Roosendaal richt zich op het duurzaam verwerken van restafval. Afvalstromen worden zo veel mogelijk verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Afval dat niet meer te recyclen is, zet PreZero in Roosendaal door middel van verbranding om in duurzame energie. Deze energie die omgezet wordt naar elektriciteit, wordt geleverd aan het hoogspanningsnet van TenneT.

“Met de komst van de batterij wordt die levering flexibeler,” zegt John van Sambeek, projectleider bij PreZero. “We kunnen dan tijdelijk elektriciteit opslaan op momenten dat het net vol zit en juist leveren als er vraag is via de bestaande netaansluiting. Daarmee benutten we de elektriciteit die ontstaat uit de verbranding van restafval beter én helpen we pieken en dalen op het net op te vangen.”

Waarom opslag van energie steeds belangrijker wordt

De energietransitie vraagt om een overstap op energie uit duurzame bronnen. Dat aanbod is minder voorspelbaar, bijvoorbeeld bij wind- en zonne-energie. Daarom wordt het steeds belangrijker dat beschikbare energie, waaronder uit verbranding van restafval, flexibeler kan worden ingezet.

Zero Waste en restafval

PreZero streeft naar Zero Waste: afval voorkomen waar het kan, hergebruik maximaliseren en wat overblijft zo duurzaam mogelijk verwerken. “We moeten uit restafval alles halen wat erin zit: hergebruik en recycling waar het kan en het overblijvende restafval omzetten in energie,” zegt Van Sambeek. “Met het innovatieve batterijsysteem in Roosendaal maken we de stap van opwekken naar slimmer inzetten van elektriciteit. Dat past bij onze rol als aanjager van de circulaire economie én meer stabiliteit van het elektriciteitsnet.”