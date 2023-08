In Nederland gaat een auto gemiddeld na een kleine twintig jaar naar de sloop, zo becijferde sectororganisatie Auto Recycling Nederland. Door anders naar de opbouw van een auto te kijken, heeft studententeam TU/ecomotive van de TU Eindhoven een manier gevonden om de levensduur van auto’s te verlengen en uiteindelijk de totale CO2-uitstoot tijdens het productieproces met een derde te verlagen. Hoe? Door het voertuig uit twee losse delen op te bouwen en die als twee losse levenscycli te benaderen. Het resultaat is de modulaire auto Eterna, waarmee de studenten een tour maken door West-Europa.

De meeste materialen in een auto zijn na twintig jaar nog (lang) niet afgeschreven, maar toch koerst de gemiddelde auto dan al richting de sloop. Daarom hebben de studenten Eterna zo ontworpen dat bepaalde onderdelen in het voertuig kunnen blijven, in plaats van ze voor het einde van hun levenscyclus te recyclen. Hierdoor wordt hun optimale levensduur benut.

Gevolg is dat er aanzienlijk in het totale productieproces gesneden kan worden. TU/ecomotive berekende in hun duurzaamheidsrapport dat Eterna 20 ton CO2 aan totale productiekosten kosten bespaart in vergelijking met de gemiddelde auto. Dit is ongeveer gelijk aan wat 800 bomen jaarlijks aan CO2 uit de atmosfeer onttrekken. In totaal gaat het om een verlaging van de CO2-uitstoot tijdens het productieproces van ongeveer een derde.

Hoe werkt het? Eterna bestaat uit een onderkant voor langdurig gebruik en een vervangbare bovenkant. De onderkant omvat componenten met een lange levensduur, zoals het ladderframe, de accu’s en de motor. Daarnaast is er de vervangbare bovenkant met materialen met een kortere levensduur, zoals interieurstoffen en veiligheidsvoorzieningen (bijv. digitale zijspiegels en cruise control).

Anders laten nadenken

TU/ecomotive wil met dit concept de auto-industrie inspireren en anders laten nadenken over de ontwikkeling en het gebruik van auto’s. “De aarde biedt geen onbeperkte grondstoffen, dus efficiënter gebruik van materialen is de oplossing”, verduidelijkt Stijn Plekkenpol, teammanager van TU/ecomotive.

“Als we auto’s niet langer als één geheel gaan zien, maar als twee aparte levenscycli, is dat feitelijk een systeemverandering”, vat Plekkenpol het concept samen. “Voor de consument zal er echter weinig veranderen. TU/ecomotive ziet een systeem voor zich waar auto’s centraal worden beheerd en de consument een voertuig kan leasen. Het leasebedrijf zorgt ervoor dat de consument een ‘up-to-date’ voertuig heeft; elke vijf jaar worden er kleine updates in de bovenkant gemaakt, elke twintig jaar wordt de gehele bovenkant vervangen, terwijl de onderkant grotendeels hetzelfde blijft. Een abonnementsmodel dus.”

Tour

Het team gaat zijn concept vanaf halverwege augustus laten zien in verschillende landen, waaronder Duitsland, België en Italië. Ze gaan in gesprek met de auto-industrie, op bezoek bij universiteiten en doen tal van evenementen aan. Het startpunt is NEMO, het wetenschapsmuseum in Amsterdam, waar de auto voor het publiek te zien is. Ook wordt er een bezoek gebracht aan onder andere Ford en Ferrari, en de IAA Mobility Exhibition in München, een van de grootste mobiliteitsevenementen ter wereld.

ZEM

TU/ecomotive ontwikkelt al jaren duurzame auto-concepten. Vorig jaar haalde de studenten het nieuws met ZEM, hun duurzame elektrische personenauto die via een speciaal filter meer koolstofdioxide (CO2) opvangt dan uitstoot.

Foto: Eterna is de modulaire auto van TU/ecomotive. (Foto: Astrolads)