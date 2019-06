Nic&Mic ‘upcyclet’ fast fashion kledingafval naar nieuwe designzitzakken en -tassen

De restjes van de fast fashion-industrie vinden een nieuwe bestemming. Nic&Mic introduceert een compleet nieuwe lijn van hoogwaardige designproducten: Ashanti Design. Oogstrelende zitzakken, tassen, kussens en kleurrijke accessoires, allemaal gemaakt van materialen die normaal gesproken verbrand of gedowncycled worden naar isolatiemateriaal of vulling voor matrassen.

Nooit eerder werd er zo veel goedkope kleding verkocht en gekocht als nu en nooit eerder gooiden we onze kleding zo snel weer weg. In de kledingkast van de gemiddelde Nederlander vind je 173 kledingstukken, waarvan er gemiddeld 50 stuks al meer dan een jaar ongebruikt in de kast liggen of hangen. Dit blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam. De gemiddelde Nederlander koopt nu jaarlijks 46 stukken kleding en doet er 40 weg.

‘Afronomische’ bijdrage

Volgens Nicolas Ninaber van Eijben, een van de oprichters van Nic&Mic, ziet de consument niet wat voor enorme berg afval de fast fashion-industrie veroorzaakt. Daarom ging het merk op zoek naar een manier om die afvalberg duurzaam weg te werken. Ze zochten de samenwerking op met Ashanti Design, een organisatie die de cut-offs van kledingfabrikanten in Madagascar opkoopt en daar door Zuid-Afrikaanse wevers op grote weefgetouwen kwaliteitstextiel van laat maken. “Zo krijgen we niet alleen een hoogwaardig product maar wordt ook werkgelegenheid gecreëerd en blijft het vakmanschap behouden voor toekomstige generaties”, legt Nicolas uit. De hele keten van productie en leveranciers die betrokken is bij Ashanti Design is Afrikaans. Een belangrijk onderdeel van de filosofie van de organisatie is om een positieve ‘Afronomische’ bijdrage in het algemeen te leveren.

Uniek geüpcycled design

Het resultaat? Een complete lijn van stijlvolle zitzakken, kussens, tasjes en accessoires die een eyecatcher in elk interieur zijn. De kleuren en patronen van de geüpcyclede stof worden ter plaatse gekozen door de ambachtsman of -vrouw achter het weefgetouw. Hierdoor is elke ‘Ashanti’ uniek. Zelfs de vulling van de zitzakken is geüpcycled. Zo kun je kiezen uit cradle-to-cradle- gecertificeerde biologisch afbreekbare plasticvrije BioFoampearls of versnipperde teenslippers die als snijafval vrijkomen bij de productie van Ocean Sole-kunstwerken.

Van olifant tot neushoorn

Nic&Mic introduceerde in 2014 succesvol de indrukwekkende collectie Ocean Sole-beelden. Een creatief team van toegewijde kunstenaars uit Kenia maakt al sinds 1999 kunst van aangespoelde teenslippers. Olifanten, giraffen, leeuwen, neushoorns en nog veel meer dieren van de Afrikaanse savanne komen tot leven dankzij deze teenslippers. Door de productie van deze beelden wordt gewerkt aan een schoner milieu en werkgelegenheid. De beelden zijn er in verschillende maten en prijsklassen ‒ van kleine beelden tot indrukwekkende, levensgrote tailormade creaties op aanvraag.