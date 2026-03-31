Risse Groep en Sint Jans Gasthuis (SJG) zijn gestart met het project ‘Tassen voor het ziekenhuis’. In dit initiatief worden gebruikte operatiedoeken hergebruikt tot duurzame operatietassen. Mohammad Jabo werkt mee aan het project en naait in hoog tempo tassen. Hij krijgt daarbij ondersteuning van zijn echtgenote en collega’s van Risse Groep.

Het idee voor dit mooie project kwam van Anja Boonen, OK-manager van SJG. Ze dacht: “Het is zonde dat operatiedoeken na 1 keer gebruiken in de afvalstroom belanden. Het gaat om doeken waarmee steriele instrumenten afgedekt worden.” Zo kwam ze op het idee in contact te treden met Risse Groep. “Ik ben heel trots op ons gezamenlijke project!”

Duurzame tassen

Medewerkers van Risse Groep, met name statushouders, naaien nu de tassen gemaakt van deze doeken. Ze zijn blauw en groen, kleuren die je vaak in de OK ziet. Een mooi staaltje circulariteit! Duurzame tassen.

Mohammad vertelt: “Dit is mijn vak. 36 Jaar lang was ik werkzaam in de confectie-industrie in Syrië. Ik vind het heel leuk dat ik hier nu tassen mag naaien. Het werk is eenvoudiger dan ik gewend ben, maar het geeft me voldoening.”

Collega’s inspireren

Bovendien inspireert Mohammad andere collega’s, die van hem tassen leren naaien. Risse Groep verbindt mensen met werk en dat doen ze door met mensen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.

“Dit is een prachtige samenwerking met SJG.”, zegt Niek Eijsberg, Algemeen directeur van Risse Groep. “En mooi dat Mohammad zijn talent kan inzetten en daar ook nog collega’s mee kan inspireren en ontwikkelen. In ons arbeidstrainingscentrum (ATC) leren mensen ook hoe alles reilt en zeilt op de Nederlandse werkvloer. Met goede werknemersvaardigheden kunnen we ze optimaal verbinden met werk bij werkgevers in de regio.”

Anja Boonen kreeg samen met Gertjan Kamps, bestuursvoorzitter van SJG Weert, de eerste tassen van Mohammad overhandigd.

SJG maakt werk van duurzaam ondernemen, de medewerkers van Risse Groep vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt. Een win-win situatie!