Nic&Mic bundelt samen met de Keniaanse onderneming Africa Collect Textiles (ACT) haar krachten en redt dit jaar 200.000 uniformen van de brandstapel. Ze starten deze zomer met het upcyclen van Afrikaanse uniformen tot een Upcycled Uniform Backpack, een stoere handgemaakte rugtas die een duurzame pleister op de wond is in strijd tegen de wegwerp-kleding-maatschappij.

Overschot aan Afrikaanse uniformen

Afrika’s overvloed aan uniformen vormt een alledaags beeld, aangezien vrijwel elke winkel of kantoorpand beveiligingspersoneel voor de deur heeft staan. Zij krijgen twee keer per jaar een nieuw uniform. Daarnaast dragen alle scholieren een uniform. Alleen al in Kenia zijn er meer dan 7 miljoen schoolkinderen, 500.000 beveiligers, 29.000 soldaten en 100.000 politieagenten. Daarnaast dragen talloze rangers, safari-gidsen en natuurbeschermers ook uniformen. In heel Afrika zijn er meer dan 24 miljoen uniformen, die op den duur allemaal vervangen moeten worden.

CO2 uitstoot en verloren grondstoffen

Uniformen die toe zijn aan vervanging mogen niet in de handen van criminelen of stropers vallen. Om dit te voorkomen worden enorme stapels oude uniformen in de open lucht verbrand. Het gevolg is een enorme uitstoot van schadelijke CO2 en giftige rookwolken en niet te vergeten het voor altijd vernietigen van waardevolle stoffen. Nic&Mic en ACT maken van dit afvalprobleem een kans door zo veel mogelijk uniformen uit de keten te halen, te verzamelen en te upcyclen tot een kwalitatief hoogwaardig product. Met de hand gemaakt en met een eerlijk loon voor de makers.

Verzamelen van uniformen

De uniformen die voorheen dienstdeden als beschermende kleding voor rangers en bewakers, blijken robuust en sterk. Dit maakt ze ideaal voor het creëren van stevige rugtassen. Samen met de uniformen en nog meer ingezameld textiel is de Upcycled Uniform Backpack voor 85% gemaakt van ‘’repurposed’’ hoogwaardig textiel. ACT werkt samen met lokale beveiligingsbedrijven en natuurbeschermers om oude uniformen te verzamelen. Vervolgens worden de uniformen door de ambachtslieden van ACT vakkundig uit elkaar gehaald en geupcycled tot de Keniaanse rugtas.

Uiterlijk van de Upcycled Uniform Backpack

De Upcycled Uniform Backpack heeft aan de buitenkant een stoere rustige uitstraling en heeft een aantal opvallende kenmerken:

De karakteristieke broekzakken van de uniformen worden één op één hergebruikt, zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant van de rugzak.

De tas is extra stevig gemaakt door gebruik te maken van een afgedankte spijkerbroek van de plaatselijke stortplaats.

Van buiten stoer en rustig, van binnen komt de tas tot leven met de typisch kleurrijke Afrikaanse Kitenge stof.

Vanaf 20 juli 2023 is de Upcycled Uniform Backpack te pre-orderen en wordt vanaf medio september geleverd. Bezoek https://www.nicmic.nl/nl/upcycled-uniform-backback voor meer informatie.

Africa Collect Textiles (ACT)