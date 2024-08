Een coalitie van NGO’s, gesteund door 35.000 bezorgde burgers, daagt de Europese Commissie voor de rechter vanwege het besluit om fossiele vliegtuigen en schepen op te nemen in EU-wetgeving op het gebied van duurzame financiering, de EU Taxonomy. De coalitie bestaat uit Fossielvrij NL, Dryade, en Protect our Winters Austria, en wordt ondersteund door juridische experts Opportunity Green en CLAW.

De EU Taxonomie moet de ‘gouden standaard’ worden voor informatie over eerlijke en duurzame beleggingen. De Taxonomie bestaat om banken, pensioenfondsen en andere financiële instellingen een geverifieerde lijst van ‘groene’ investeringen te bieden, zodat het grote geld wordt verlegd naar activiteiten die voor een eerlijke, groene transitie zorgen. Dit is broodnodig. Het IPCC heeft berekend dat er 3 tot 6 keer meer geld naar klimaatoplossingen moet om de klimaatdoelstellingen te halen – en dus een leefbare planeet binnen bereik te houden.

Eind 2023 voegde de Europese Commissie luchtvaart- en scheepvaartcriteria toe aan de EU Taxonomie, waardoor schepen en vliegtuigen die volledig op fossiele brandstoffen draaien in aanmerking komen voor groene financiering als ze voldoen aan bepaalde zwakke efficiëntiecriteria. In januari 2024 spanden de vijf NGO’s een officieel verzoek aan de Europese Commissie om de criteria te herzien; een verzoek dat vervolgens in juni 2024 door de Europese Commissie werd verworpen.

Nu de Europese Commissie geweigerd heeft om de criteria te herzien, hebben de vijf NGO’s op 27 augustus een rechtszaak aangespannen aan het Europese Hof van Justitie.

Volgens de huidige scheepvaartcriteria zouden enorme cruiseschepen zoals de MSC World Europa, die op vloeibaar gas vaart, als ‘groen’ worden beschouwd. Deze schepen produceren echter niet alleen CO2, maar lekken ook enorme hoeveelheden methaan in onze atmosfeer, een broeikasgas dat op korte termijn 80 keer krachtiger is dan CO2 (IPCC, pagina 87).

De luchtvaartcriteria zijn zo zwak dat 100% van de orderportefeuilles van Ryanair, easyJet en Wizz Air en 90% van de aanstaande leveringen van Airbus als ‘groen’ kunnen worden bestempeld, volgens een analyse van Transport & Environment. Niet alleen zijn de marginale verbeteringen in CO2-efficiëntie inconsistent met een 1,5°C-doelstelling, ze houden ook geen rekening met de “niet-CO2-effecten” van vliegen. Daarnaast houdt de EU ook geen rekening dat het beter is om te investeren in duurzame alternatieven voor vliegen, zoals hogesnelheidstreinen.

De EU Taxonomie vereist sluitend wetenschappelijk bewijs om aan te tonen dat duurzame activiteiten consistent zijn met een 1,5°C-pad. Uit een nieuwe analyse van de ICCT blijkt echter dat de huidige vloot van vliegtuigen het koolstofbudget van de luchtvaart al in 2037 op zal maken. De verwachte levensduur van vliegtuigen en schepen ligt tussen 20-50 jaar ligt, aardoor sommige in 2075 nog steeds in bedrijf zijn. Dit betekent dat extra investeringen in nieuwe vliegtuigen de klimaatcrisis nog tientallen jaren zullen verergeren en in de weg zullen staan van investeringen in échte klimaatoplossingen. Het is hierdoor onmogelijk om een geloofwaardig 1,5°C-pad te maken om deze sectoren klimaatneutraal te krijgen.

Hiske Arts van Fossielvrij NL zegt: “Terwijl rechters en beleidsmakers eindelijk in actie komen tegen de schaamteloze greenwashing van de luchtvaart- en cruisesector, tilt de EU greenwashing naar een nog hoger niveau. Door extreem vervuilende vliegtuigen en cruiseschepen als groen te bestempelen en zo investeringen aan te moedigen in een Rupsje Nooitgenoeg-industrie, ketent de EU ons vast aan een klimaatramp. Dit moeten we stoppen.”

David Kay, juridisch directeur bij Opportunity Green, zegt: “De Taxonomy zal miljarden euro’s aan private financiering mobiliseren. Maar de criteria voor de lucht- en scheepvaart geven een compleet verkeerd signaal af aan investeerders – investeringen worden gericht op vliegtuigen en schepen die het klimaat nog tientallen jaren zullen vervuilen. Hoe kunnen investeerders erop vertrouwen dat hun investeringen echt groen zijn? De Europese Commissie moet ter verantwoording worden geroepen.”

Florian Graber van CLAW – Initiative for Climate Justice zegt: “Als de luchtvaart en de scheepvaart ten onrechte als groen worden geclassificeerd, kunnen we een gevaarlijk precedent scheppen dat precies de toekomst voedt die we willen voorkomen. De Taxonomy zou gebaseerd moeten zijn op overtuigende wetenschap en niet op knip- en plakwerk van de industrie, maar de Commissie heeft al het wetenschappelijke bewijs genegeerd. Daarom is deze rechtszaak van cruciaal belang – het gaat erom ervoor te zorgen dat onze investeringen in overeenstemming zijn met onze klimaatdoelen en met wat de wetenschap ons vertelt dat we moeten doen om die doelen te bereiken.“