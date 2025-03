Milieudefensie dagvaardt samen met 30.000 mede-eisers ING om zijn klimaatdoelen in lijn met het Parijsakkoord te brengen. De dagvaarding is overhandigd bij het hoofdkantoor van de bank in Amsterdam, waar honderden bezorgde mensen samen hun steun voor de rechtszaak betuigden. Donald Pols, directeur van Milieudefensie: “We laten vandaag zien dat we niet langer toekijken hoe ING de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen in gevaar brengt. ING moet stoppen met willens en wetens de klimaatcrisis te verergeren door miljarden in vervuilende bedrijven te stoppen.”

Met deze dagvaarding start de rechtszaak tegen ING waarin Milieudefensie eist dat ING zijn uitstoot halveert in 2030 en stopt met het financieren van bedrijven die nog nieuwe olie- en gasprojecten starten.

Noodzakelijke stap

Milieudefensie heeft bijna 10.000 pagina’s aan bewijsmateriaal verzameld die de schadelijke effecten van ING’s beleid onderbouwen. Winnie Oussoren, voorzitter van Milieudefensie Jong, zegt: “Banken dragen een grote verantwoordelijkheid in de energietransitie. Zij kunnen kiezen of ze een olieplatform of windmolen financieren, en dat bepaalt voor de komende tientallen jaren hoe wij aan onze energie komen. ING moet dus nu de juiste keuzes maken voor onze toekomst.”

Nicky van Dijk, onderzoekscoördinator voegt daar aan toe: “In ING’s eigen jaarverslag staat dat de bank op dit moment 30 miljard euro in fossiele energie steekt. Dit heeft een enorme impact op mensen uit het Mondiale Zuiden leven die nu al met de gevolgen van de klimaatcrisis moeten dealen.”

De rechtszaak zal gevoerd worden door het team van Roger Cox van Paulussen Advocaten. Cox heeft eerder ook de klimaatzaak tegen Shell gevoerd voor Milieudefensie. Cox: “Het fundament waar onze eisen op zijn gebouwd is sterk en in lijn met de laatste klimaatwetenschappelijke inzichten. Ik ben ervan overtuigd dat we de rechter kunnen laten zien dat dit een zaak van levensbelang is.”

Milieudefensie en de advocaten van Paulussen verwachten dat deze rechtszaak een precedent zal scheppen voor andere financiële instellingen om hun verantwoordelijkheid in de klimaatcrisis serieus te nemen en concrete actie te ondernemen.