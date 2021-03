Netflix wil tegen eind 2022 klimaatneutraal zijn

Netflix wil tegen het einde van volgend jaar klimaatneutraal zijn. Daarvoor gaat de entertainment service de eigen CO2-uitstoot verminderen en investeren in projecten voor het herstel van kwetsbare ecosystemen, om de resterende, externe uitstoot te compenseren.

Netflix genereerde vorig jaar 1,1 miljoen ton CO2. Ongeveer de helft daarvan kwam van de productie van films en series onder het Netflix-merk, of ze nu direct opgezet worden door Netflix zelf (zoals The Midnight Sky) of door een samenwerking met een derde productiepartij (zoals Our Planet en You vs. Wild). Het omvat ook gelicenseerde content die wordt getoond onder het Netflix-merk (zoals My Octopus Teacher en Down to Earth met Zac Efron).

De rest (45 procent) komt van de bedrijfsactiviteiten (zoals het huren van kantoren en marketinguitgaven). De overige 5 procent van de CO2-uitstoot komt van de achterliggende technische infrastructuur, zoals de datacenters van Amazon die Netflix gebruikt. De uitstoot die klanten genereren door Netflix te kijken, is niet meegerekend in de 1,1 miljoen ton. Maar volgens schattingen van de universiteit van Bristol blijkt dat dit om minder dan 100 gram CO2 per uur gaat. Dat is gelijk aan een benzineauto die 400 meter aflegt.

Met het plan ‘Net Zero + Nature’ wil Netflix de eigen CO2-uitstoot verminderen en is daarom van plan een aantal stappen te gaan zetten. Zo wil het voor eigen producties bijvoorbeeld vaker een beroep doen op lokale crews, in plaats van teams per vliegtuig te laten aanrukken. Andere veranderingen zijn het gebruik van elektrische voertuigen, kiezen voor ledverlichting en het terugdringen van dieselgeneratoren op de set. Netflix wil ook investeren in projecten voor het herstel van kwetsbare ecosystemen, om de resterende, externe uitstoot te compenseren.