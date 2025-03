Ruim honderd teams van jonge social impact-innovators krijgen financiële ondersteuning van Nestlé en UNESCO om relevante skills en oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan het verbeteren van wereldwijde voedselsystemen. In het nieuwe programma ligt de nadruk op regeneratieve landbouw, het verminderen van klimaatverandering en innovaties voor duurzame verpakkingen, met als doel 500.000 burgers direct of indirect te helpen.

Het programma bouwt voort op de succesvolle resultaten van een pilot in Latijns-Amerika die in 2023 is gelanceerd, waarbij twintig jonge leiders betrokken waren en waarvan meer dan 130.000 burgers in lokale gemeenschappen direct baat bij hebben. Het programma ‘Youth Impact: Because You Matter’ wil wereldwijd impact maken en richt zich op de uitdagingen in voedselsystemen, een vraagstuk dat voor Nestlé als voedingsmiddelenbedrijf van groot belang is.

Een bijzonder project uit de pilot – Earth-IoT: Conectando el Campo – maakt gebruik van digitale tools om efficiëntie, winstgevendheid en duurzaamheid in landelijke gebieden van Mexico te verbeteren. Dit initiatief leidde tot een stijging van 50 procent in de inkomens van lokale boeren, 40 procent daling in het gebruik van kunstmest en een 30 procent afname in het water- en energieverbruik. Gezamenlijk resulteerde dit in een aanzienlijke CO2-reductie in de landbouwcyclus.

Veel jongeren hebben moeite om werk te vinden, omdat ze niet beschikken over de skills waaraan werkgevers behoefte hebben1. Deze mismatch is het grootst in de landbouw en foodsector2. Tegelijkertijd hebben steeds minder jongeren interesse in een loopbaan in de landbouw, terwijl de agrarische sector zich juist steeds verder ontwikkelt. De groeiende behoefte om voedsel op een duurzame manier te produceren en tegelijkertijd voedselzekerheid voor een groeiende wereldbevolking te waarborgen, vraagt hierbij om nieuwe vaardigheden3.

Dit is aanleiding voor Nestlé en UNESCO om jongeren tussen 18 en 30 jaar te ondersteunen bij het ontwikkelen en lanceren van commerciële ideeën die bijdragen aan een meer veerkrachtige en duurzame productie, verwerking, transport en consumptie van voedsel. Beide partners willen hiermee lokale economieën versterken en meer jongeren aan werk helpen.

“Een goed opgeleide beroepsbevolking en een meer stabiele beschikbaarheid van grondstoffen zijn cruciaal voor het succes van Nestlé op langere termijn”, vertelt Laurent Freixe, CEO van Nestlé. “We staan voor de uitdaging om de groeiende wereldbevolking te voeden en tegelijkertijd de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. Dat zijn belangrijke vraagstukken die om concrete maatregelen vragen. Daarom ondersteunen we jong talent om mee te denken over oplossingen voor deze problemen.”

Youth Impact: Because You Matter biedt trainingen en mentorships die volledig zijn afgestemd op de behoeften van de deelnemers. Deze trainingen zijn deels ontwikkeld door Nestlé’s Youth Entrepreneurship Platform (YEP), dat dient als het centrale platform van het zes maanden durende programma.

Het nieuwe initiatief sluit aan bij het programma Nestlé needs YOUth, dat in het afgelopen decennium ruim tien miljoen jongeren hielp bij het verbeteren van hun vooruitzichten op de arbeidsmarkt. Dit programma maakt de betrokkenheid op langere termijn van Nestlé zichtbaar, als onderdeel van haar ambitie om jongeren tot 2030 toekomstgerichte skills te laten ontwikkelen en zo een nieuwe generatie werknemers, agripreneurs en food-ondernemers op te leiden.

Aanmelding voor het programma is vanaf nu mogelijk via Youth Impact – Because You Matter | UNESCO x Nestlé

1Bron: International Labour Organization

2Bron: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD)

3Bron : OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, Labour and skills shortages in the agro-food sector, 17 januari 2023