Nestlé creëert markt voor gerecycled plastic van voedingskwaliteit, lanceert fonds om verpakkingsinnovatie te stimuleren

Nestlé heeft vandaag aangekondigd dat het tot CHF 2 miljard zal investeren om de verschuiving van nieuw geproduceerde kunststoffen naar gerecyclede plastics te leiden en de ontwikkeling van innovatieve duurzame verpakkingsoplossingen te versnellen.

Voortbouwend op de toezegging dat al haar verpakkingen in 2025 recyclebaar of herbruikbaar zijn, zal Nestlé het gebruik van nieuwe kunststoffen in dezelfde periode met een derde verminderen, terwijl ze samenwerkt met anderen om de circulaire economie te bevorderen en plastic afval van oceanen, meren en rivieren op te ruimen.

Voedselkwaliteit en veiligheid zijn essentieel en verpakking speelt een cruciale rol in het waarborgen hiervan. Plastic is moeilijk te recyclen voor voedselverpakking, wat leidt tot een beperkt aanbod van gerecyclede plastics van voedingskwaliteit. Om een markt te creëren, zet Nestlé zich daarom in om maximaal 2 miljoen ton gerecycled plastic van voedingskwaliteit in te kopen en wijst meer dan CHF 1,5 miljard toe aan het betalen van een premie voor deze materialen tussen nu en 2025. Nestlé streeft naar operationele efficiëntie om dit initiatief winst neutraal te houden.

Verpakkingsinnovatie, inclusief nieuwe materialen, navulsystemen en recyclingoplossingen, is een andere belangrijke uitdaging op weg naar een afvalvrije toekomst. Naast het aanzienlijke onderzoek dat binnenshuis wordt gedaan in het Nestlé Institute of Packaging Sciences, zal het bedrijf een duurzaam verpakkingsfonds van CHF 250 miljoen lanceren om te investeren in start-ups die zich op dit gebied concentreren.

Deze twee initiatieven komen bovenop de grote inspanningen van Nestlé op het gebied van onderzoek, inkoop en productie om haar verpakkingen recyclebaar of herbruikbaar te maken en bij te dragen aan haar doelstelling om tegen 2050 netto nul broeikasgasemissies te bereiken. Als onderdeel van de belofte op verpakkingen en om de transparantie van het bedrijf te vergroten, zal Nestlé verdere initiatieven blijven nemen en regelmatig voortgangsrapportages verstrekken.

“Plastic mag nooit op de vuilnisbelt of als afval eindigen”, zei Mark Schneider, CEO van Nestlé. “Het veilig maken van gerecycled plastic voor voedsel is een enorme uitdaging voor onze industrie. Daarom willen we naast het minimaliseren van het gebruik van plastic en het verzamelen van afval, de kringloop sluiten en meer plastic oneindig recyclebaar maken. We nemen gedurfde stappen om een bredere markt voor gerecycled plastic van voedingskwaliteit te creëren en innovatie in de verpakkingsindustrie te stimuleren. We verwelkomen anderen met ons mee te gaan op deze reis.”

”We zijn verheugd te zien dat Nestlé een investering van CHF 2 miljard doet in het creëren van een circulaire economie voor kunststoffen, naast het met een derde verminderen van het gebruik van nieuw plastic in haar verpakkingen tegen 2025. Door de kunststoffen die we niet nodig hebben te verwijderen, te innoveren op het gebied van herbruikbare modellen en nieuwe materialen, en de kunststoffen die we wel nodig hebben te circuleren – ook in meer uitdagende food-grade toepassingen – kunnen we een economie creëren waarin plastic nooit afval wordt. Het bereiken van de beloften die vandaag zijn aangekondigd draagt aanzienlijk bij aan de verwezenlijking van deze visie“, zei Andrew Morlet, CEO, Ellen MacArthur Foundation.