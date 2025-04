Neste, ‘s werelds grootste producent van duurzame vliegtuigbrandstof (‘SAF’)*, is gestart met de productie van SAF op hun bestaande bioraffinaderij in Rotterdam. De raffinaderij is aangepast om ook tot 500.000 ton SAF per jaar te kunnen produceren, als onderdeel van de bestaande productiecapaciteit voor hernieuwbare producten. Hiermee komt Neste’s wereldwijde SAF productiecapaciteit op 1,5 miljoen ton (ongeveer 1,875 miljard liter) per jaar.

“Het is duidelijk dat we voortgang moeten maken met het beperken van klimaatverandering en het aanpakken van de klimaatimpact van de luchtvaartsector. Neste is vastbesloten om onze klanten in de luchtvaartsector te ondersteunen bij het verminderen van hun broeikasgasemissies, en deze mijlpaal onderstreept onze toewijding,” aldus Heikki Malinen, President en CEO van Neste.

“Onze SAF productiecapaciteit, nu ook in Rotterdam, stelt ons ook in staat een significante bijdrage te leveren aan de implementatie van de ReFuelEU Aviation Regulation en vergelijkbare SAF mandaten. Beleidsinstrumenten zoals deze zijn cruciaal om de productie en het gebruik van SAF op te schalen, en moeten we de ambities en doelen daarvoor hoog houden. Tegelijkertijd zijn voldoende steun en nauwe samenwerking binnen het hele luchtvaart-ecosysteem nodig om de energietransitie en de gerelateerde emissiereductie te versnellen.”

Neste blijft investeren in productiecapaciteit voor hernieuwbare brandstoffen

Naast de aanpassing van de bestaande raffinaderij, gaat Neste door met het strategische investeringsproject in Rotterdam dat de productiecapaciteit van de raffinaderij meer dan verdubbelt tot 2,7 miljoen ton hernieuwbare producten per jaar. Dit maakt Neste’s raffinaderij in Rotterdam ‘s werelds grootste productielocatie voor hernieuwbare diesel (‘HVO’) en SAF.

Deze uitbreiding, die naar verwachting in 2027 gereed zal zijn, vergroot Neste’s totale wereldwijde productiecapaciteit voor hernieuwbare brandstoffen tot 6,8 miljoen ton per jaar, waarvan 2,2 miljoen ton voor de productie van SAF. Neste heeft naast de raffinaderij in Rotterdam ook SAF productiecapaciteit in hun raffinaderijen in Singapore en Porvoo in Finland.

*) Duurzame vliegtuigbrandstof is de Nederlandse naam voor ‘sustainable aviation fuel’, afgekort ‘SAF’.