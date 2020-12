Neste investeert in AFS-brandstofopslagbedrijf om de levering van duurzame vliegtuigbrandstof op Amsterdam Airport Schiphol mogelijk te maken

Neste, ’s werelds grootste leverancier van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof, heeft een minderheidsbelang verkregen in Aircraft Fuel Supply B.V. (AFS). AFS is de eigenaar en exploitant van het brandstofopslagbedrijf van Amsterdam Airport Schiphol.

“Onze ambitie is om wereldleider te worden op het gebied van hernieuwbare en circulaire oplossingen. Wij zetten ons in om onze klanten te ondersteunen bij het behalen van hun ambitieuze klimaat- en CO2-neutrale doelstellingen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met onze duurzame vliegtuigbrandstof (SAF). Het verkrijgen van een aandeel in Aircraft Fuel Supply B.V. is een belangrijke mijlpaal in de uitbreiding van het aanbod van SAF op een grote internationale luchthaven“, aldus Neste’s President en CEO Peter Vanacker.

CEO Inge Stegmann van Aircraft Fuel Supply zegt dat “Aircraft Fuel Supply blij is met deze aandeelhouder en om op deze wijze een bijdrage te kunnen leveren aan een duurzame luchtvaartindustrie.”

Luchtvaartmaatschappijen kunnen op Schiphol Neste MY Sustainable Aviation Fuel tanken

Door haar aandeel in AFS kan Neste luchtvaartmaatschappijen die vliegen op Amsterdam Airport Schiphol, met onmiddellijke ingang, doorlopend voorzien van Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ met. Neste’s SAF wordt gemaakt van duurzaam gewonnen, hernieuwbare afval- en rest grondstoffen. In zuivere vorm kan de brandstof tot 80%* van de broeikasgasemissies over zijn levenscyclus verminderen in vergelijking met fossiele vliegtuigbrandstof.

“We zijn er erg trots op dat we de beschikbaarheid van SAF op Amsterdam Airport Schiphol kunnen vergroten en veiligstellen. Hiermee zullen we luchtvaartmaatschappijen steunen bij het bereiken van hun emissiereductiedoelstellingen. Pionierende luchtvaartmaatschappijen die actief zijn op Amsterdam Airport Schiphol kunnen echt een bijdrage leveren aan een duurzamere toekomst voor de luchtvaartindustrie“, zegt Thorsten Lange, Executive Vice President Renewable Aviation van Neste. “Nederland is een land dat stappen heeft gezet om de regelgeving te ondersteunen om het aanbod en het gebruik van SAF te helpen stimuleren.”

Neste MY Sustainable Aviation Fuel biedt een directe oplossing voor het verminderen van de directe broeikasgasemissies van de luchtvaart. Het kan worden gebruikt als drop-in brandstof voor bestaande vliegtuigmotoren en luchthaveninfrastructuur, waarvoor geen extra investeringen nodig zijn. Voorafgaand aan het gebruik wordt Neste MY Sustainable Aviation Fuel gemengd met fossiele vliegtuigbrandstof en vervolgens gecertificeerd om te voldoen aan de ASTM-specificaties voor jetfuel.

CEO Dick Benschop van Amsterdam Airport Schiphol zegt: “Kijkend naar de toekomst is kwaliteit essentieel voor ons. Kwaliteit van het netwerk van Schiphol moet hand in hand gaan met grote stappen richting duurzame luchtvaart. Duurzame vliegtuigbrandstof is een bewezen technologie die moet worden opgeschaald. Daarom heten we Neste van harte welkom op onze luchthaven. Neste is een koploper en samen met hen, de luchtvaartmaatschappijen, onze andere luchtvaartpartners en de overheid willen we het goede voorbeeld geven.”

Neste en Amsterdam Airport Schiphol leveren beide een bijdrage aan het initiatief Clean Skies for Tomorrow: Een gezamenlijk beleidsvoorstel om de inzet van duurzame vliegtuigbrandstof in Europa te versnellen, in samenwerking met de Commissie voor energietransities en het Economisch Wereldforum.

Neste MY Sustainable Aviation Fuel wordt gebruikt door een aantal luchtvaartmaatschappijen

De jaarlijkse capaciteit van Neste voor duurzame vliegtuigbrandstof is momenteel 100.000 ton. Met Neste’s uitbreiding van de Singaporese raffinaderij in het verschiet en met mogelijke extra investeringen in de Rotterdamse raffinaderij, zal Neste in 2023 de capaciteit hebben om ongeveer 1,5 miljoen ton Sustainable Aviation Fuel per jaar te produceren. De brandstof is al beschikbaar, wordt op de markt gebruikt en geleverd aan diverse commerciële luchtvaartmaatschappijen, zakelijke luchtvaartklanten en aan diverse luchthavens in Europa en Noord-Amerika.

*) De gebruikte methode voor het berekenen van de uitstoot tijdens de levenscyclus en de emissiereductie voldoet aan de EU-richtlijn voor hernieuwbare energie (2009/28/EG).