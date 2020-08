Neste en Air bp gaan meer duurzame vliegtuigbrandstof aanbieden in Europa

Neste, ’s werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) geproduceerd uit afval- en restgrondstoffen, en Air bp, de internationale leverancier van vliegtuigbrandstoffen en -diensten, hebben een overeenkomst ondertekend om in 2020 en 2021 een groter volume duurzame vliegtuigbrandstof aan te bieden aan luchthavenklanten. Het volume is vijf keer groter dan wat de bedrijven in 2019 leverden. Air bp zal de door Neste geproduceerde SAF beschikbaar stellen op geselecteerde luchthavens in Europa. De leveringen aan onder meer Stockholm (ARN) en Oslo (OSL) zullen naar verwachting in de komende weken van start gaan. Het verhoogde aanbod SAF is een reactie op de stijgende vraag van bestaande en nieuwe luchtvaartklanten, waaronder Noorwegen, waar een mandaat bestaat waarin wordt geëist dat 0,5% van alle verkochte vliegtuigbrandstof SAF is.

Neste’s SAF wordt geproduceerd uit 100% hernieuwbare afval- en restmaterialen. In zuivere vorm kan de brandstof gedurende zijn levenscyclus de uitstoot van broeikasgassen tot 80% verminderen in vergelijking met traditionele vliegtuigbrandstoffen. SAF ondergaat dezelfde kwaliteitstests als gewone fossiele vliegtuigbrandstof en kan tot 50% worden bijgemengd om vliegtuigen van brandstof te voorzien. Momenteel biedt SAF het enige levensvatbare drop-in alternatief voor fossiele vloeibare brandstoffen voor de aandrijving van commerciële vliegtuigen.

“Het is de ambitie van bp om in 2050 of eerder een ‘netto nul bedrijf’ te zijn en de wereld te helpen om koolstofneutraal te worden. Bij Air bp willen we onze klanten en de luchtvaartsector in het algemeen ondersteunen bij het verwezenlijken van hun koolstofarme doelstellingen. Wij geloven dat duurzame vliegtuigbrandstof een belangrijke rol zal spelen naarmate de industrie zich herstelt van de gevolgen van de COVID-19-pandemie. We zijn blij dat we onze klanten, door onze succesvolle samenwerking met Neste, een aanzienlijk groter volume SAF kunnen aanbieden, terwijl zij werken aan het verminderen van hun uitstoot“, zegt Martin Thomsen, Chief Executive Officer van Air bp.”

“De COVID-19 pandemie en de economische gevolgen ervan hebben onze ambitie niet veranderd. We blijven ons volledig inzetten voor het bestrijden van de klimaatverandering door in samenwerking met onze partners tastbare, onmiddellijk beschikbare oplossingen te bieden voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door luchtvaart. Het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof zal een belangrijke rol spelen in de voortdurende inspanningen van de sector om luchttransport geschikt te maken voor de klimaat- en milieu-uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. We kijken ernaar uit om onze nauwe samenwerking met Air bp voort te zetten en gezamenlijk bij te dragen aan een duurzamere luchtvaart“, zegt Thorsten Lange, Executive Vice President, Renewable Aviation bij Neste.

Neste’s jaarlijkse capaciteit voor duurzame vliegtuigbrandstof is momenteel 100.000 ton (34 miljoen liter). Met de geplande uitbreiding van de raffinaderij in Singapore en met mogelijke extra investeringen in de Rotterdamse raffinaderij, zal Neste in 2023 de capaciteit hebben om ongeveer 1,5 miljoen ton (515 miljoen liter) SAF per jaar te produceren.

Air bp levert sinds 2010 SAF en heeft tot op heden wereldwijd aan meer dan 20 klanten en 16 luchthavens geleverd, waaronder de Noorse luchthaven in Oslo. Daar was Air bp de eerste die, in samenwerking met andere belanghebbenden uit de sector, de door Neste geproduceerde SAF leverde via de bestaande infrastructuur voor brandstofvoorziening op de luchthaven.

In 2018 kondigden Air bp en Neste plannen aan om supply chain-oplossingen voor de levering van SAF aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen te onderzoeken en verder te ontwikkelen. Als volgende stap in hun samenwerking hebben ze in april 2019 gezamenlijk een levensvatbare supply chain-oplossing voor duurzame vliegtuigbrandstof ontwikkeld voor de Zweedse markt. Deze recente stap in hun samenwerking zal helpen om de beschikbaarheid van SAF op verschillende luchthavens te vergroten door optimaal gebruik te maken van de expertise van Air bp en Neste op het gebied van productie, blending, levering en veilige exploitatie.