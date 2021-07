Nespresso uitgeroepen tot ’s werelds meest duurzame koffiebedrijf

Nespresso is door het World Finance Magazine uitgeroepen tot ’s werelds meest duurzame koffiebedrijf. Deze prijs is een erkenning van Nespresso’s belangrijkste inspanningen en ambities op het gebied van duurzaamheid in de afgelopen 30 jaar. Met de Sustainability Awards, gelanceerd in 2019, eert het World Finance Magazine bedrijven die zich inzetten om belangrijke maatregelen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) te implementeren en tegelijkertijd voortdurend zoeken naar manieren om hun duurzaamheidsinspanningen te verbeteren. “De jury erkende in het bijzonder Nespresso’s afstemming op het Akkoord van Parijs, de bijdrage aan 11 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s), de holistische duurzaamheidsaanpak en de routekaart naar koolstofneutraliteit en circulariteit”, aldus Monika Wojcik, Head of Special Projects bij het World Finance Magazine.

Duurzaamheid zit diep verankerd in het DNA van Nespresso en het bedrijf is er trots op dat hun inspanningen met deze prijs worden erkend. Naast bovengenoemde initiatieven noemde de jury onder andere het partnerschap met de Rainforest Alliance, Nespresso’s unieke model voor de inkoop van koffie, de leidende rol in het Aluminium Stewardship Initiative en de ambities op het gebied van capsule-recycling.

Nespresso is een pionier op het gebied van data-based duurzaamheidsanalyse, wat ook werd erkend door het World Finance Magazine in hun beslissing, waarbij de jury de analyse van de milieu-impact en de bescherming van de biodiversiteit van het bedrijf onder de loep nam. Deze innovaties en collectieve acties zullen Nespresso helpen te versnellen in dit beslissende decennium. Bedrijven moeten deel uitmaken van de oplossingen en Nespresso zal zich hier constant voor blijven inzetten.

Meer weten over de duurzaamheidsinspanningen van Nespresso? Kijk op https://www.nespresso.com/nl/nl/public-relations