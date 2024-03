Nespresso kondigt aan dat de nieuwe driedelige YouTube-serie ‘Mandy tot op de bodem’ sinds deze week volledig online staat. Mandy Woelkens, bekend mediagezicht, lifestyle-icoon en hoofdredacteur van LINDA.meiden, zoekt in de serie tot op de bodem uit hoe het zit met maatschappelijke en actuele topics. Daarbij gaat ze openhartig in gesprek met Nespresso en een scala aan inspirerende gasten. Met de serie wil Nespresso belangrijke, zij het soms minder openlijk besproken, thema’s die Nederlanders en bedrijven bezighouden aan het licht brengen. Met als doel om uiteindelijk samen een positieve impact voor onze wereld en samenleving te realiseren.

Hoe hoog staat diversiteit & inclusiviteit op de agenda bij Nespresso en andere bedrijven? Wat is nou eigenlijk een eerlijke prijs voor een kop koffie? Hoe verloopt het recyclen van capsules en wat maakt dit duurzaam? Dit is slechts een greep uit de prangende vragen waar Mandy, zelf fervent koffieliefhebber, antwoorden op zoekt in de serie. Mandy haar kritische blik, haar streven naar een gelijke en duurzame wereld en het feit dat Nespresso een groot aandeel heeft in de duurzame koffie-industrie en daarin een belangrijke rol speelt met duurzame initiatieven, maken haar extra nieuwsgierig.

Onder het genot van een kop koffie gaat Mandy in gesprek met Kika Buhrmann, CEO Nespresso Nederland, Yeliz Çiçek (Vogue NL), Jonas Kooyman (@havermelkelite) en Yara Michels & Jordy Casteleijn (Ateljé).

“Mandy is een bron van inspiratie en enthousiasme. We spraken over diversiteit, gelijkheid & inclusie, circulariteit en een eerlijk salaris voor koffieboeren. Allemaal thema’s die voor ons ontzettend belangrijk zijn en volledig geïntegreerd zijn in ons bedrijf. Ik mocht als onderdeel van de serie vertellen over hoe we deze drie belangrijke onderwerpen binnen de deuren van Nespresso aanpakken en ons elke dag inzetten om positieve impact te creëren. Daarnaast was het ook erg interessant om te leren hoe anderen dit doen. Door continue te delen en te leren van elkaar, blijven we gezamenlijk onze impact vergroten”, aldus Kika Buhrmann, CEO Nespresso Nederland.

Aflevering 1: Diversiteit & Inclusie

In de eerste aflevering van ‘Mandy tot op de Bodem’ duikt Mandy Woelkens diep in het thema van diversiteit en inclusie. Ontdek samen met haar en Nespresso CEO Kika Buhrmann hoe ze zich inzetten voor een positieve impact in de koffiewereld. Ook is Yeliz Ciçek, hoofdredacteur van Vogue Nederland, te gast en deelt zij haar ervaringen en uitdagingen in de mode-industrie.

Aflevering 2: De eerlijke prijs voor koffie(boeren)

In aflevering twee neemt Mandy je mee op reis naar bewustwording over het proces van koffiebes tot capsule. Ontdek hoe Nespresso zich tot op de bodem inzet voor (h)eerlijke koffie en bekijk ook het gesprek met journalist en trendwatcher Jonas Kooyman, bekend van het populaire Instagramkanaal @havermelkelite, over de nieuwste koffietrends en hoe hij denkt over een eerlijke koffieprijs.

Aflevering 3: Circulariteit

In deze aflevering ontdek je hoe Nespresso zich inzet voor een circulaire economie. Kika vertelt over de veranderingen binnen Nespresso op het gebied van duurzaamheid en waarom aluminium zo’n mooi materiaal is. Mandy spreekt ook met Yara Michels en Jordy Castelijn, oprichters van Ateljé, een accessoires-merk en inspirerend voorbeeld van hoe duurzaamheid een integraal onderdeel kan zijn van de bedrijfsvoering.

Laat je inspireren en ontdek hoe we samen een positieve impact kunnen maken!