Neem deel aan ABN AMRO onderzoek naar circulair grondstoffengebruik

Ben jij ondernemer of bedrijfsleider en vraag jij je af hoe een circulair systeem concreet binnen jouw organisatie past? Wil jij kosten besparen én meedenken over een circulair business model van de toekomst? Dan is ABN AMO op zoek naar jou om deel te nemen aan een onderzoek naar circulair grondstoffengebruik!

De overheid wil vóór 2050 circulaire economie gerealiseerd hebben in Nederland. Circulaire economie draagt bij aan efficiëntere inzet van grondstoffen, bevordert economische groei en is minder belastend voor het milieu.

In het kader van een nieuw experiment, doet ABN AMRO onderzoek naar circulair grondstoffengebruik. Hiervoor is de bank op zoek naar ondernemers en bedrijfsleiders die willen helpen inzicht te verkrijgen in de manier waarop inkoop en afvoer van grondstoffen momenteel plaatsvindt. Gëinteresseerd in deelname? Vul dan de enquête in, die ongeveer 2 minuten in beslag neemt.

ABN AMRO is ook op zoek naar bedrijven die met ons een circulair business model willen testen. Hiervoor komt de bank graag in contact met organisaties die ofwel afvalstromen als kasstromen aan willen bieden dan wel bedrijven die samen met ABN AMRO op zoek gaan naar goedkopere en duurzamere inkoop van grondstoffen.

ABN AMRO biedt daarvoor in ruil?

Je gaat samen met ABN AMRO op zoek naar nieuwe kasstromen.

Je gaat samen met ABN AMRO op zoek naar kostenreductie.

Je maakt impact door een concrete bijdrage te leveren aan de circulaire economie.

Lijkt jou dit wat? Laat je contactgegevens achter in de enquête!