Need The Globe lanceert SunRider: de eerste Solar Cargo E-Bike ter wereld

Het Nederlandse bedrijf Need The Globe (NTG), opgericht door Chris Cramer en Chris van Houdt, presenteert de SunRider: de eerste cargo e-bike ter wereld die gebruik maakt van zonne-energie. Dit innovatieve ‘last mile delivery concept’ sluit naadloos aan bij de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek doordat hij duurzaamheid koppelt aan productiviteit. De zelfopladende eigenschap van de SunRider vermindert de druk op het overbelaste elektriciteitsnet en met zijn strakke ontwerp en gebruiksvriendelijke functies is het daarmee een passende oplossing voor de stadslogistieke uitdagingen.

De perfecte fiets voor stadslogistiek

De SunRider staat voor maximaal gebruiksgemak. Zijn cargobox heeft een volume van 1 m3 en is geschikt voor een Europallet. Het laadvermogen bedraagt maar liefst 150 kg. De combinatie van een krachtige (250 Watt) elektromotor en een uitwisselbare 1.6 kWh accu maakt de SunRider ook met zware belading goed hanteerbaar. De uiterst efficiënte zonnecellen van de SunRider, met een totaal vermogen van 545 Wp, vormen een duurzame energiebron en dankzij de ingebouwde verlichting is de SunRider ook ideaal voor nachtelijke leveringen. Diverse geïntegreerde digitale voorzieningen geven bovendien perfect inzicht in de afgelegde routes en energieopbrengst. Dit draagt bij aan een nog efficiëntere inzet van de SunRider.

“De SunRider kenmerkt zich door een vriendelijk ontwerp, dat perfect opgaat in de normale verkeersstroom. Ook op drukke fietspaden vindt hij gemakkelijk zijn weg”, vertelt Chris Klok, die het ontwikkelingsteam van Need The Globe leidt. “De bestuurder van de SunRider heeft een uitstekend 360 graden-zicht dankzij de strakke lijnen van de cargobox, die achter de berijder is gepositioneerd. Bovendien zijn vorm en functie in balans: de lichtgewicht en aerodynamische cargobox met geïntegreerde zonnepanelen springt in het oog door de ronde afwerking van de hoeken. Zo komen een elegant uiterlijk en optimale stroomlijn samen.”

Werk maken van een fossielvrije economie

Terwijl steden continu veranderen, zorgt de technologie eromheen dat de stedelijke omgeving evolueert. De transitie naar elektrisch vervoer heeft al veelbelovende resultaten opgeleverd bij het ondersteunen van wereldwijde emissievrije doelen. De SunRider maakt in alle opzichten werk van een fossielvrije economie. Een conventionele cargo e-bike is weliswaar lokaal emissievrij, maar maakt doorgaans gebruik van energie die afkomstig is van het elektriciteitsnet. Omdat veel elektriciteit nog steeds wordt opgewekt met fossiele brandstoffen dragen zelfs cargo e-bikes bij aan de CO2-uitstoot. Doordat de SunRider onderweg zonne-energie ‘tankt’, reduceert hij die uitstoot met tenminste 50%. Vergeleken met de uitstoot van een voertuig met dieselmotor bedraagt de winst zelfs 95%.

Chris van Houdt: “Het creëren van de SunRider is mogelijk geworden doordat zonnepanelen efficiënter en tegelijkertijd goedkoper zijn geworden. Bovendien zijn ze steeds beter te integreren in bewegende objecten”. Chris Cramer voegt toe: “Maar het belangrijkste is dat de SunRider de weg baant voor een verdere beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen. Bovendien komen de bestuurders van een SunRider in beweging wat zorgt voor een boost voor hun vitaliteit en levert tevens een bijdrage aan het welzijn van de stedelijke omgeving.”

De SunRider draagt bij aan het realiseren van belangrijke Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties waaronder Goede gezondheid en welzijn (doel 3), Betaalbare en duurzame energie (doel 7), Waardig werk en economische groei (doel 8) en Duurzame steden en gemeenschappen (doel 11).

Het NTG-team en haar missie

Het team van Need The Globe bestaat uit energieke mensen met een duidelijke missie: het ontwikkelen van een planeet-georiënteerde fietsbeweging in combinatie met duurzame energie. NTG streeft ernaar om zo veel mogelijk mensen aan het fietsen te krijgen en die mensen daarbij te voorzien van schone energie. Zo werkt NTG aan gezondere en leefbaardere stedelijke omgevingen, niet alleen voor huidige maar ook voor toekomstige generaties.

NTG is aangesloten bij de Alliance for Solar Mobility en werkt in de ontwikkeling van de SunRider samen met TNO, TU Delft, Mobility Design Lab en UNStudio. Met de lancering van de SunRider wil het team van NTG het gebruik van schone energie voor voertuigen versnellen. Energie is waar het allemaal om draait: een maximale opbrengst, een minimaal verbruik, maar dan wel met een optimale boost voor de gebruiker.