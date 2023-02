Gemeenten stellen steeds strengere eisen aan hun binnensteden om deze leefbaar te houden. Vanaf 2025 voeren tientallen gemeenten nul-emissiezones in voor vrachtauto’s en bestelbussen en wordt vervoer op fossiele brandstof teruggedrongen. Daarnaast zijn consumenten steeds meer gewend aan snelle aanrijtijden van bezorg- en onderhoudsdiensten. Vanwege deze ontwikkelingen zoeken bedrijven naar passende last mile-oplossingen. ALD Automotive speelt hierop in met een flexibele leaseoplossing voor e-cargo bikes.

De vloot van ALD Automotive is uitgebreid met innovatieve e-cargo voertuigen van de merken Citkar, Sunrider, Fulpra en Goupil. Deze merken bieden Light Electric Freight Vehicles (LEFV) als alternatief voor of aanvulling op de traditionele bestelbus. LEFV’s zijn elektrisch aangedreven fietsen, scooters of mini-trucks met een laadruimte voor pakketten, gereedschap of voorraadonderdelen. De voertuigen zijn emissieloos en zodanig compact, dat zij geen parkeerplekken in beslag nemen of straten blokkeren bij laden en lossen.

Bedrijven kunnen de e-cargo voertuigen flexibel leasen voor een periode vanaf één maand om te ervaren hoe het in de praktijk werkt. Eventueel kunnen meerdere typen voertuigen tegelijk geleast worden, om zo goed de vergelijking te kunnen maken.

Pilot

Circet is een serviceprovider die onderhoud en installatie van telecom- en energieoplossingen verzorgt. Veel van hun werkzaamheden vinden plaats in binnensteden. Begin 2022 is Circet met ALD Automotive een pilot gestart om ervaring op te doen met dit type voertuig. De eerste ervaringen met onder meer de krachtige e-cargo bike van Citkar zijn positief te noemen.

Voordelen arbeidsmarkt

Sven van der Pluijm van Circet: “Medewerkers die met e-cargo bikes werken, vinden het gebruik heel prettig. Om een voorbeeld te geven; parkeren is nooit meer een probleem en ze kunnen vaak sneller van A naar B omdat ze op de fiets files vermijden. Een van de opvallendste inzichten die we hebben gekregen, is dat we dankzij de inzet van LEFV-oplossingen een heel nieuw arbeidsmarktpotentieel hebben kunnen aanboren. Ook medewerkers die niet in het bezit zijn van een rijbewijs B, mogen e-cargo bikes zoals die van Citkar besturen.”

Jelle Oosterhoff is Manager MaaS & Consultancy bij ALD Automotive en ziet dat klanten ervaring willen opdoen met een alternatieve invulling van de last mile. Jelle licht toe: “De overstap van een traditionele dieselbus naar een e-cargo fiets of scooter kan voor berijders erg groot zijn. Juist daarom bieden we de mogelijkheid van korte looptijden aan, om het in de praktijk uit te proberen. Zo ontdek je welk voertuig het best bij de bedrijfsvoering past: een Fulpra vanwege zijn grote laadvermogen, of de Sunrider, die onafhankelijk is van laadvoorzieningen dankzij zonne-energie. Samen met klanten kijken we naar de beste last mile-oplossingen. Daarnaast brengen we natuurlijk ook de CO2-impact en kosten in kaart.”