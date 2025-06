RIFT en Kingspan Unidek hebben een primeur te pakken: zij ondertekenden het eerste commerciële contract ter wereld voor het gebruik van ijzerbrandstof in de industrie. De overeenkomst omvat zowel de levering van een Iron Fuel Boiler als een langdurig brandstofcontract. Daarmee is Kingspan Unidek het eerste bedrijf wereldwijd dat deze veelbelovende technologie op industriële schaal gaat inzetten.

De industrie is wereldwijd een van de moeilijkst te verduurzamen sectoren. IJzerbrandstof biedt hiervoor een uniek perspectief: circulair, energiedicht, veilig op te slaan en vervoeren, en bovendien goed inpasbaar in bestaande systemen. Met dit contract worden deze sterke punten voor het eerst commercieel toegepast.

De Iron Fuel Boiler komt te staan op de productielocatie van Kingspan Unidek in Gemert. De samenwerking is een belangrijke stap in de commerciële uitrol van RIFT’s technologie én een concrete bijdrage aan Kingspans duurzaamheidsambities.

Van lab naar de praktijk



RIFT is een start-up uit Eindhoven die een nieuwe circulaire technologie ontwikkelt: ijzerbrandstoftechnologie. Door ijzer in poedervorm te verbranden in een boiler, kan hoge-temperatuur warmte zonder directe CO2-uitstoot worden geleverd. Het ijzeroxide dat na verbranding overblijft, wordt door het bedrijf met behulp van waterstof weer omgezet naar ijzerbrandstof. Zo ontstaat een circulair systeem.

Na eerdere tests, pilots en demo’s wordt de technologie nu voor het eerst commercieel toegepast. De installatie bij Kingspan Unidek wordt de eerste commerciële en operationele toepassing van ijzerbrandstof in een industriële setting. De planning is erop gericht om de boiler in 2028 operationeel te hebben, in lijn met de gangbare doorlooptijden voor industriële systeemintegratie en vergunningverlening.

“IJzerbrandstoftechnologie is niet langer meer toekomstmuziek,” zegt Mark Verhagen, CEO van RIFT. “Kingspan Unidek toont lef en visie door als eerste deze stap te zetten. Samen laten we zien dat verduurzaming van industriële warmte haalbaar én schaalbaar is.”

Bijdrage aan klimaatdoelen



De toepassing van ijzerbrandstoftechnologie sluit aan bij het bredere duurzaamheidsprogramma van Kingspan: Planet Passionate. Daarmee werkt het bedrijf toe naar een CO2-neutrale productie in 2030. De keuze voor ijzerbrandstof draagt hier direct aan bij, zonder benodigde ingrepen in bestaande processen. Kingspan Unidek wil hiermee maar liefst 90% van haar gasverbruik en CO2-uitstoot (Scope 1) reduceren – een grote stap richting een duurzame toekomst.

“In onze zoektocht naar oplossingen hebben we veel innovaties voorbij zien komen, maar weinig die echt toepasbaar zijn in onze fabriek,” zegt Gene Murtagh, CEO van Kingspan. “De technologie van RIFT biedt wél een praktische route. Voor ons is dit dan ook meer dan een mijlpaal, want het laat zien hoe verduurzaming en klimaatdoelen in de praktijk kunnen werken.”

Eerste stap in bredere uitrol



RIFT wil deze technologie de komende jaren verder opschalen, met steun van partners als PGGM, Invest-NL en het Breakthrough Energy Fellows-programma (BE Fellows). Naast deze eerste toepassing in Nederland, wordt ook internationale uitrol verkend.