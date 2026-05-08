Technologiebedrijf RIFT heeft de haven van Rotterdam geselecteerd als locatie voor de ontwikkeling van een commerciële productiefaciliteit voor circulaire ijzerbrandstof. Hiervoor is een reserveringsovereenkomst getekend voor een perceel in de Margriethaven op de Maasvlakte. Met deze overeenkomst stelt het Havenbedrijf Rotterdam een greenfieldlocatie beschikbaar voor de verdere uitwerking van het project.

In de geëlektrificeerde productiefaciliteit wordt ijzeroxide (roest) met behulp van waterstof met een lage CO₂‑voetafdruk omgezet in circulaire ijzerbrandstof. Deze brandstof kan bij industriële klanten worden ingezet voor de opwek van warmte en stoom, zonder directe CO₂‑uitstoot op de plek van gebruik. De gebruikte brandstof wordt vervolgens centraal opnieuw verwerkt. RIFT is een technologie‑scale‑up en ontwikkelt deze technologie specifiek voor industriële warmteprocessen die moeilijk te verduurzamen zijn met elektrificatie alleen.

RIFT ziet Rotterdam als een geschikte locatie om de stap van ontwikkeling naar uitvoering te zetten. CEO RIFT Mark Verhagen: “Rotterdam brengt essentiële elementen samen: toegang tot waterstof, industriële vraag en een sterk netwerk van partners. Voortbouwend op de ondersteuning van InnovationQuarter verbinden we hier productie, infrastructuur en toepassing en zetten we een volgende stap richting realisatie.”

De komende periode werken RIFT en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan de verdere uitwerking en inpassing van de faciliteit. RIFT verwacht dat de productiefaciliteit rond 2031 operationeel kan zijn.