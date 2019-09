Nederlandse vondst tegen verspilling van regenwater nog in de race voor 500.000 euro

Field Factors (Delft) is één van de finalisten van de Postcode Lotteries Green Challenge 2019. Samen met vier groene start-ups uit Groot-Brittannië, Duitsland en Zweden staat de Nederlandse inzending op 3 oktober in de finale van de jaarlijkse duurzaamheidscompetitie van de Postcode Loterij. Met deze finaleplaats zijn de vijf finalisten verzekerd van tenminste 100.000 euro. De runner-up wint 200.000 euro en de winnaar gaat met 500.000 euro naar huis. Naast het prijzengeld krijgen alle finalisten toegang tot de Green Challenge DeepDive: een programma van 6 maanden waarin de start-ups ondersteuning en coaching krijgen in het verder brengen van hun onderneming. De loterij organiseert de internationale competitie dit jaar voor de 13e keer vanuit haar ideaal voor een groenere wereld.

De volgende vijf start-ups staan dit jaar in de finale van de Postcode Lotteries Green Challenge:

Een circulair systeem voor (regen)waterbeheer in de stad

Regenwater wordt voornamelijk afgevoerd, terwijl zoetwater één van de belangrijkste grondstoffen op aarde is. Om deze verspilling tegen te gaan ontwikkelde Karina Peña, CEO van het Nederlandse Field Factors, samen met haar team Bluebloqs, een circulair systeem voor duurzaam (regen)watermanagement in de stad. Regenwater wordt opgevangen en in de Bluebloqs gezuiverd zodat het op een later moment gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld irrigatie. Field Factors’ missie is om regenwater nuttig te gebruiken, met de natuur als uitgangspunt.

Sterk vervuild water gezuiverd op basis van zonne-energie

Een gemiddeld zonnepaneel zet slechts zo’n 15% van de zonnestraling daadwerkelijk om in elektriciteit. De rest van de ingevoerde energie komt vrij als warmte en wordt verspild. Louise Bleach, Business Development Manager, en haar team (Groot-Brittannië) ontwikkelden Desolenator: een technologie die gebruik maakt van de restwarmte van het zonnepaneel om vervuild of zout water te verwarmen. De condens van de gedestilleerde waterdamp wordt vervolgens opgevangen waardoor er drinkwater ontstaat.

Een duurzame schakelinstallatie vrij van broeikasgassen

Een gas geïsoleerde schakelinstallatie (GIS) is een essentieel onderdeel van elk elektriciteitsnet. Deze bestaande schakelinstallaties maken gebruik van SF6, een broeikasgas 23.500 keer sterker en dus schadelijker dan CO2. Fabian Lemke, medeoprichter en managing director bij de Duitse start-up nuventura, heeft zich samen met zijn team als doel gesteld om deze schakelinstallaties te vervangen en het krachtige broeikasgas SF6 uit te bannen. Zij ontwikkelden een nieuwe schakelaar die simpelweg op lucht werkt en vrij is van SF6. Met nuventura zetten zij zich in voor een efficiënte en duurzame wereldwijde energiesector.

Efficiëntere zonnepanelen met innovatief materiaal gemaakt van algen

In donkere en koude zeeën groeien diatomeeën: algen die een omhulling ontwikkelen met unieke eigenschappen om te kunnen overleven in deze donkere omgeving. Het materiaal is van nature ontworpen om licht efficiënt op te vangen en kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het efficiënter maken van zonnepanelen. Ook heeft het materiaal een hydraterende en reinigende werking, waardoor het tevens kan worden ingezet als natuurlijk ingrediënt voor verzorgingsproducten. Sofie Allert is CEO en oprichter van Swedish Algae Factory: het enige bedrijf ter wereld dat deze algen op grote schaal kweekt.

Een kosteneffectieve batterij voor het opslaan van wind- en zonne-energie

Om de markt voor wind- en zonne-energie verder te kunnen uitbreiden en zo het gebruik van fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot binnen de energiemarkt verder terug te dringen, is een kosteneffectieve batterij nodig. Lars Jacobsson is CEO en oprichter van het Zweedse TEXEL Energy Storage. De TEXEL-batterij die TEXEL Energy Storage heeft ontwikkeld, bevat geen zeldzame of zware metalen, is 100% recyclebaar en is tot 90% goedkoper dan andere technologieën voor het opslaan van wind- en zonne-energie.

Winnaar 2018

Vorig jaar won de Nederlandse start-up The Great Bubble Barrier. Zij ontwikkelden een luchtbellenscherm dat plastic in rivieren en kanalen afvangt in de strijd tegen de plasticsoep. Door het winnen van de Postcode Lotteries Green Challenge kreeg The Great Bubble Barrier de kans om van een klein team te groeien naar een bedrijf met internationale ambities. Lees hier een interview met Saskia Studer, één van de oprichters.