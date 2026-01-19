Leasemaatschappij Ayvens lanceert vandaag de podcastserie Race naar 0. In de serie onderzoeken werkgevers, beleidsmakers, mobiliteitsexperts en wetenschappers hoe realistisch de overstap naar volledig emissievrije mobiliteit in Nederland is richting 2050. In zes afleveringen van maximaal 30 minuten staan keuzes, aannames en dilemma’s centraal die bepalend zijn voor het behalen van de klimaatdoelen, zoals onder andere vastgelegd in de klimaatwet.

De race naar emissievrije mobiliteit

Nederland heeft zichzelf een duidelijke ambitie gesteld: klimaatneutraliteit in 2050. Mobiliteit is een grote uitdaging binnen die ambitie. Hoe haalbaar is dit doel? Kunnen we de transitie versnellen, en wie draagt welke verantwoordelijkheid? Elke auto die vandaag wordt verkocht, zou naar verwachting in 2050 nog steeds kunnen rondrijden. Dit laat zien dat de keuzes die we nú maken direct invloed hebben op de haalbaarheid van de doelen.

“Met deze podcast willen we naast informeren, ook inspireren en het onderwerp van de beleidstafel naar de praktijk brengen,” zegt Sander Pleij, Managing Director bij Ayvens Nederland. “Door diverse experts met elkaar in gesprek te laten gaan, komen we tot concrete oplossingen die mobiliteit duurzamer kunnen maken. Tegelijk laten we zien waarom werkgevers nu wel of niet voor elektrisch rijden kiezen, en welke uitdagingen ze daarbij ervaren.”

Thema’s en inzichten

Race naar 0 geeft antwoord op de vraag ‘Waar staan we in de transitie naar klimaatneutrale mobiliteit voor 2050?’ aan de hand van zes afleveringen. Elke aflevering behandelt een ander thema, zoals gedragsverandering, de kosten van de transitie, praktijkvoorbeelden bij bedrijven, de achtergrond van de klimaatdoelen en de rol van politiek en internationale samenwerking. Zo delen werkgevers in enkele afleveringen hun inzichten en laten ze zien welke keuzes zij maken bij de overstap naar elektrisch rijden, en welke lessen zij onderweg hebben geleerd.

Experts bespreken onder andere:

– Hoe elektrische auto’s zich qua kosten ontwikkelen en een stabiele rol kunnen spelen in het energiesysteem in 2050.

– Hoe slimme laadstrategieën het elektriciteitsnet kunnen ondersteunen.

– Hoe bedrijven die vooroplopen de transitie naar elektrisch rijden concreet hebben aangepakt, welke praktische uitdagingen zij tegenkwamen en welke oplossingen in de praktijk werken.

Experts aan het woord

In de podcast komen Frank Selten (KNMI), Tim van Hattum (Wageningen University / NL2040), Henri Beunders (Erasmus Universiteit), Carlo van de Weijer (TU/e), Kees Vendrik (Nationaal Klimaat Platform), Brigitte van den Berg (Europarlementariër D66), Maaike Snelder (TU Delft), Niels van Oort (TU Delft), Roelof Vos (TU Delft), Team Ecorunner (TU Delft), Rico Luman (ING), André Bakker (Prefermo), Catelijne Vilé (Glaspoort) en Corinne Vonk (Ayvens) aan het woord.

De zesdelige podcastserie Race naar 0 is vanaf vandaag te beluisteren op Spotify en Apple Podcasts.