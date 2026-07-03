Een brede coalitie van Nederlandse voedseltechnologiebedrijven, investeerders, maatschappelijke organisaties en andere partners roept het kabinet op om minimaal € 200 miljoen beschikbaar te maken voor deelname aan de Europese IPCEI Biobased Food and Feed Ingredients. Volgens de ondertekenaars is snelle actie nodig om te voorkomen dat Nederland zijn sterke positie in voedseltechnologie verliest aan landen die hun strategische industrieën veel krachtiger ondersteunen.

Nederland behoort al decennialang tot de wereldtop in voedseltechnologie. Nederlandse bedrijven ontwikkelen nieuwe ingrediënten zoals eiwitten, vetten en vleesachtige producten, soms zonder landbouwgrond nodig te hebben. Deze innovaties zijn belangrijk voor toekomstige

voedselzekerheid, economische weerbaarheid en een schonere voedselproductie. De oproep komt op een cruciaal moment. Het kabinet moet voor eind augustus besluiten of Nederland middelen reserveert voor deelname aan de IPCEI. Dit najaar maken deelnemende Europese lidstaten hun budgetten bekend en dienen zij hun projectportfolio’s in. Zonder significante nationale bijdrage kunnen Nederlandse bedrijven niet meedoen en missen zij toegang tot een belangrijk Europees instrument voor industriële opschaling.

De IPCEI Biobased Food and Feed Ingredients moet bedrijven helpen de stap te zetten van innovatie naar industriële schaal. Juist daar zit nu de grootste financieringskloof: de bouw van eerste fabrieken vraagt om investeringen die te groot zijn voor durfkapitaal en te risicovol voor

banken. Daardoor dreigen Nederlandse scale-ups achter te blijven, terwijl landen als China en de Verenigde Staten strategische technologieën steeds nadrukkelijker ondersteunen. Met een publieke bijdrage van minimaal € 200 miljoen kan Nederland naar verwachting circa €

400 miljoen aan private investeringen ontsluiten. Daarmee geeft het kabinet concreet uitvoering aan zijn inzet op biotechnologie, voedselinnovatie en economische weerbaarheid.

“Nederland heeft alles in huis om wereldwijd koploper te blijven in voedseltechnologie: kennis, bedrijven en ondernemerschap. Maar zonder gerichte publieke steun blijft industriële opschaling uit. Dan verliest Nederland niet alleen bedrijvigheid, maar ook strategische invloed

op hoe voedsel in de toekomst wordt geproduceerd,” aldus de initiatiefnemers. De ondertekenaars vragen het kabinet daarom om Nederland volwaardig te laten deelnemen aan de IPCEI Biobased Food and Feed Ingredients en hiervoor minimaal € 200 miljoen te reserveren. Er loopt nog een interessepeiling van RVO en onze verwachting is dat het benodigde bedrag een veelvoud hiervan zal zijn.