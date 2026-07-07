Food Hub, al tien jaar een vertrouwde naam in opleiding en training rond de voedseltransitie, is overgenomen door Food Pioneers. Een logische vervolgstap gezien de samenwerking tussen de twee organisaties aan succesvolle opleidingen in het verleden. De bestaande opleidingen en trainingen van Food Hub blijven beschikbaar. De komende jaren wordt het aanbod verder ontwikkeld en uitgebreid met nieuwe thema’s die aansluiten bij actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals de eiwittransitie, regeneratieve landbouw, ondernemerschap en duurzame voedselinnovatie.

Tien jaar bouwen aan de voedseltransitie

Food Hub werd in 2016 opgericht door Joris Lohman en Joszi Smeets en later uitgebreid met Jeroen van IJzerloo als partner. Het bedrijf zette zich vanaf het begin in om mensen in staat te stellen bij te dragen aan verandering in de wereld van voedsel en landbouw. In tien jaar tijd werden duizenden professionals, ondernemers, studenten, boeren, beleidsmakers en creatieve geesten door Food Hub en de aan het bureau verbonden trainers opgeleid in de voedseltransitie. Food Hub groeide uit tot een belangrijke verbinder in de sector, deelde kennis, begeleidde bedrijven en overheden bij verandertrajecten en ontwikkelde onder meer een acceleratorprogramma voor boeren.

In 2025 besloten de drie partners dat het tijd was voor een nieuw hoofdstuk. Met de overdracht aan Food Pioneers krijgt Food Hub nu een vervolg. Joris Lohman vervolgt zijn werk als Tweede Kamerlid, Joszi Smeets gaat verder als trainer, opleider en procesbegeleider en Jeroen van IJzerloo adviseert organisaties in de food- en agrisector.

“We kijken met trots terug op tien jaar Food Hub en alles wat we samen met ons team, onze studenten en partners hebben opgebouwd. Dat dit werk nu een vervolg krijgt bij Food Pioneers, een partij die onze missie en gedrevenheid deelt, voelt als de juiste uitkomst. Wij gaan ieder onze eigen weg, maar de missie waarmee we begonnen, gaat door.” – Joszi Smeets, medeoprichter Food Hub

Food Pioneers versterkt rol in leren, ontwikkelen en voedselinnovatie

Met de overname wordt de kennis, ervaring en het opleidingsaanbod van Food Hub behouden en verder ontwikkeld. De stap past binnen de ambitie van Food Pioneers om de voedseltransitie te versnellen door innovatie, onderwijs, ondernemerschap en gedragsverandering sterker met elkaar te verbinden. Food Pioneers, met wortels in Almere en Flevoland, brengt ondernemers, onderzoekers, onderwijsinstellingen, overheden en inwoners samen om te werken aan een gezonder en duurzamer voedselsysteem. Door Food Hub onderdeel te maken van Food Pioneers ontstaat meer ruimte om bestaande kennis en opleidingen door te ontwikkelen, te koppelen aan programma’s voor ondernemers en studenten en beschikbaar te maken voor een bredere doelgroep.

Door de overname kan kennis uit de sector zo sneller worden vertaald naar onderwijs, training en professionele ontwikkeling. Daarmee wordt ook invulling gegeven aan de groeiende behoefte aan Leven Lang Ontwikkelen binnen de food- en agrisector.

“Food Hub heeft de afgelopen tien jaar een indrukwekkende kennisbasis en een betrokken community van trainers, experts en deelnemers opgebouwd. Die waarde willen we behouden en verder laten groeien. Door de kracht van Food Hub te combineren met ons netwerk, onze programma’s en onze expertise kunnen we meer mensen bereiken. Zo bouwen we aan een sterk opleidingsplatform dat professionals, ondernemers en studenten helpt om actief bij te dragen aan de voedseltransitie.” – Filip Otten, directeur Food Pioneers