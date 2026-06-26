Van slimme landbouw tot nieuwe voedselconcepten: kansen voor food- en agro-ondernemers om zichtbaarheid te pakken

Food- en agro-ondernemers, opgelet: de sector blijft achter in aanmeldingen voor de KVK Innovatie Top 100. De Kamer van Koophandel (KVK) doet daarom een gerichte oproep aan agrarische mkb’ers, startups en zzp’ers en ondernemers in de food- en agrosector: schrijf je in en laat zien waar de sector écht in uitblinkt. De inschrijving voor de 21e editie is geopend sinds 30 april 2026. Aanmelden kan uiterlijk tot en met 31 juli.

De KVK Innovatie Top 100 is het grootste innovatiepodium van Nederland. Juist in de food- en agrosector liggen enorme kansen: van precisielandbouw en circulaire teeltsystemen tot eiwittransitie en slimme voedselverwerking. Toch blijft het aantal inzendingen uit deze sector achter. Zonde, want innovatieve food- en agro-ondernemers hebben juist nú een verhaal dat ertoe doet.

Sector met impact, maar nog ondervertegenwoordigd

De food- en landbouwsector staat voor grote uitdagingen én kansen: verduurzaming, stikstofreductie, waterbeheer, gezondheid, voedselzekerheid en arbeidstekorten. Ondernemers die hier oplossingen voor ontwikkelen, verdienen een podium.

Met de categorieën ‘Agrarisch, water en infrastructuur’ en ‘Gezondheid en voeding’ richt de KVK Innovatie Top 100 zich specifiek op deze sector. Denk aan innovaties zoals:

slimme boerderijsystemen en robotisering

regeneratieve en circulaire landbouwconcepten

water- en bodembeheerinnovaties

nieuwe voedselketens en teeltmethoden

innovatieve voedselconcepten

Waarom juist nú inschrijven?

Deelname betekent zichtbaarheid bij investeerders, partners en media. Juist voor mkb’ers en startups in food en agro kan dat het verschil maken. Eline Spek, COO van de winnaar van vorig jaar, Tree Composites: “De extra zichtbaarheid heeft ons meerdere waardevolle samenwerkingen opgeleverd. De erkenning helpt ook richting partners: het bevestigt dat ze met een innovatieve organisatie werken.”

Van inzending tot landelijke erkenning

Ondernemers schrijven zich in binnen één van de vijf categorieën:

Circulaire economie

Energietransitie

Arbeidsmarkt en samenleving

Gezondheid en voeding

Agrarisch, water en infrastructuur

Per categorie selecteert een vakjury twintig finalisten. In het najaar worden de 100 innovaties gepresenteerd aan het grote publiek. Tijdens het KVK Innovatie Top 100 Event op 13 november worden de categoriewinnaars en de overall winnaar bekendgemaakt.

Geen geldprijs, wél groei

De KVK Innovatie Top 100 draait niet om prijzengeld, maar om erkenning, netwerk en zichtbaarheid. Het initiatief is uitgegroeid tot een jaarrond programma waarin ondernemers worden ondersteund bij hun verdere ontwikkeling.

Oproep aan de sector

KVK roept ondernemers in food en agro nadrukkelijk op om zich aan te melden. Of het nu gaat om een vernieuwend teeltsysteem, een foodtech-oplossing of een nog niet gelanceerde innovatie: dit is hét moment om naar voren te stappen.

Inschrijven kan via: www.kvkinnovatietop100.nl