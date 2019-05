Nederlandse Tey el-Rjula wint 50.000 dollar in finale Chivas Venture met digitale ID-oplossing voor vluchtelingen

Donderdagavond (9 mei) sleepte de Nederlandse Tey el-Rjula 50.000 dollar aan funding binnen met zijn start-up Tykn: een technologische toepassing die persoonsdocumenten op de blockchain opslaat. Dat werd in Amsterdam bekendgemaakt tijdens de vijfde editie van de Chivas Venture, een internationale competitie voor social entrepreneurs, geïnitieerd door whiskymerk Chivas Regal. Tijdens een zinderende finale tijdens The Next Web Conference overtuigde Tey de internationale vakjury met zijn concept: wereldwijd vluchtelingen helpen die het officiële bewijs van hun bestaan kwijt zijn.

Innovatieve technologie maakt papieren paspoort overbodig

Nooit meer afhankelijk zijn van overheidsinstanties of grote bedrijven om te bewijzen wie je bent. Met die missie werkt Tey aan een oplossing voor een actueel maatschappelijk thema: honderdduizenden vluchtelingen die moeilijk hun identiteit kunnen bewijzen, omdat hun persoonsdocumenten zijn kwijtgeraakt of afgenomen. Tey, geboren in Koeweit als zoon van Syrische ouders, liep zelf ook tegen dit probleem aan toen zijn geboorteakte werd vernietigd tijdens de Golfoorlog. Met Tykn wil hij anderen helpen hun identiteit digitaal vast te leggen in een wereldwijde database. Deze innovatieve blockchaintechnologie biedt vooral uitkomst voor vluchtelingen. Via een mobiele app kunnen ze makkelijk, veilig en snel bij hun persoonsgegevens.

Tey reageerde na afloop van de finale: ‘Het is ongelofelijk mooi dat we zoveel steun hebben gekregen. We zijn heel dankbaar dat we als team de kans krijgen om Tykn verder uit te bouwen. De 50.000 dollar willen we onder andere investeren in de ontwikkeling van nieuwe tools. Door alles wat ik zelf heb meegemaakt, heb ik een enorme drive – net als de rest van het geweldige team – om wereldwijd een positieve impact te maken!’

Zoe Saldana beoordeelt top vijf finalisten

De vakjury – bestaande uit Zoe Saldana (actrice, ondernemer en filantroop), Alexandre Ricard (CEO van Pernod Ricard, moederbedrijf van Chivas Regal), Cemal Ezel (oprichter van Change Please, winnaar Chivas Venture 2018) en Sonal Shah (directeur van The Beeck Center for Social impact and Innovation) – beoordeelde gisteravond de top vijf finalisten. Aan de hand van meerdere criteria, waaronder de potentie om social impact te creëren en de schaalbaarheid van de onderneming, won Tykn de vierde plaats. Javier Larragoiti van Xilinat (Mexico) werd verkozen tot winnaar, hij won 310.000 dollar aan funding voor zijn bedrijf dat de suikerindustrie wil transformeren met het omzetten van agrarisch afval in een calorie-arme suikervervanger.

Naast Xilinat en Tykn wisten ook deze drie finalisten funding binnen te slepen: Syntoil uit Polen (240.000 dollar), SPEAK uit Portugal (100.000 dollar) en Copia uit de Verenigde Staten (50.000 dollar).

‘Krachtige aanjagers voor sociale verandering’

Dit jaar nam beroemdheid Zoe Saldana, bekend van haar filmrollen in Avatar, Star Trek en The Avengers, plaats in de vakjury. Chivas vroeg de bekende Amerikaanse actrice mee te jureren vanwege haar ruime ervaring als ondernemer en filantroop. Zo is ze oprichter en CEO van digitaal mediaplatform BESE, dat zich inzet voor diversiteit in media. Ook helpt ze, samen met stichting ‘Lend a Hand’, vrouwen in ontwikkelingslanden met het starten van een eigen onderneming.

Zoe kijkt terug op de avond: ‘Met de huidige technologie kunnen we op wereldschaal leren, innoveren, creëren en positieve impact hebben. Dat hebben de finalisten van de Chivas Venture allemaal laten zien. Ze zijn krachtige aanjagers voor sociale verandering en vormen een geweldige inspiratiebron.’ CEO van Pernod Ricard, Alexandre Ricard, vult aan: ‘Aan deze vijfde editie heeft een fantastische groep social entrepreneurs deelgenomen. Ik kijk er elk jaar naar uit om deze ondernemers in actie te zien en meer te weten te komen over hun bedrijven en de wereldwijde problemen die ze aanpakken. Als CEO en als individu leer ik veel van hen.’