Modint, GS1 Nederland en Dutch Circular Textile Valley (DCTV) presenteren een sectorstatement over de invoering van het Digital Product Passport (DPP) in de Nederlandse textiel- en modesector. Dit statement is het resultaat van gezamenlijke inspanningen voor en met de sector. Het biedt een overzicht van de uitdagingen van bedrijven, identificeert kansen en biedt ook concrete handvatten voor bedrijven én beleidsmakers om met een DPP aan de slag te gaan.

Wat is het Digital Product Passport (DPP)?

Het DPP is een essentieel onderdeel van de Europese ESPR-wetgeving (Ecodesign for Sustainable Product Regulation) en heeft als doel om in de volledige levenscyclus van

textielproducten transparantie, traceerbaarheid en duurzaamheid te vergroten. In 2027 is bekend welke informatie daarvoor precies in het DPP moet komen.

Gezamenlijke inspanningen en sectorbrede samenwerking

Het sectorstatement is een gezamenlijk initiatief van Modint, GS1 Nederland en DCTV. De afgelopen anderhalf jaar organiseerden deze partijen drie grote bijeenkomsten, waaraan

meer dan 150 bedrijven deelnamen. De input uit deze sessies, pilots en praktijkervaringen is de basis van het statement.

In het sectorstatement document staat:

De rol die Modint, GS1 Nederland en DCTV spelen voor bedrijven voor een succesvolle invoering van een DPP.

De kansen, voornaamste obstakels en uitdagingen waar bedrijven tegenaan lopen.

Concrete adviezen aan beleidsmakers voor verdere standaardisatie en digitalisering.

Inspirerende praktijkvoorbeelden uit de sector van Engelvaart Bodywear en SockLab.

Praktische informatie en aanbevelingen voor bedrijven en beleidsmakers om de transitie naar een circulaire en transparante sector te versnellen.

Samenwerking, standaardisatie en praktische ondersteuning

Samenwerking, standaardisatie en praktische ondersteuning zijn essentieel voor een succesvolle invoering van het DPP in de textiel- en modesector. De sector vraagt om

duidelijke, tijdige en haalbare regelgeving, praktische tools en sectorbrede standaarden voor data-uitwisseling die aansluiten bij de realiteit van zowel grote als kleine bedrijven.

Praktijkvoorbeelden

Het statement bevat inspirerende voorbeelden van bedrijven die vooroplopen in de implementatie van het DPP, zoals Engelvaart Bodywear en SockLab. Hun ervaringen tonen

aan dat het DPP niet alleen bijdraagt aan transparantie en circulariteit, maar ook uitdagingen met zich meebrengt op het gebied van kosten, datamanagement en standaardisatie.

Oproep aan beleidsmakers

Het sector statement doet een oproep aan beleidsmakers om: