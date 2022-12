Vandaag introduceert Baya Baya haar eerste innovatie in de strijd tegen onnodig wegwerpplastic in de badkamer. Een vegan body wash in poedervorm met hervulbare aluminium fles. Met dit nieuwe doucheproduct vermindert het jonge ondernemersduo Dirk Taselaar en Leon Daggenvoorde overbodig plastic afval en CO2-uitstoot. Dirk Taselaar: “Op jaarbasis verbruiken Nederlanders zo’n 150 miljoen plastic wegwerpflessen in de badkamer. Dit moet en kan snel veranderen. Met deze gedachte zijn we twee jaar geleden gestart met de ontwikkeling van duurzame doucheproducten, zonder dat de consument hoeft in te leveren op kwaliteit en ervaring. Op korte termijn introduceren we naast body wash ook shampoo en conditioner. We kijken er naar uit om Nederlandse badkamers duurzamer te maken.”

Plastic verbruik in de badkamer moet en kan stoppen

Per persoon gooien Nederlanders al gauw tien plastic wegwerpflessen per jaar weg na gebruik in de badkamer. Overbodig vinden de oprichters van Baya Baya. Leon Daggenvoorde: “Het onnodig weggooien van plastic is helaas niet het enige probleem. Doucheproducten bestaan namelijk tot wel 90% uit water. Dit water wordt nu van de producent, via winkelketens naar de consument vervoerd. Ook dit is nutteloos, want hetzelfde water komt bij de consument thuis uit de kraan. Deze twee problemen vormen de basis voor ons om Baya Baya te starten.”

Duurzaam impact maken zonder in te leveren op kwaliteit en ervaring



Met Baya Baya focussen de oprichters zich op duurzame oplossingen waarbij de consument niet hoeft in te leveren op kwaliteit. “Op de markt zijn er momenteel meerdere duurzame initiatieven, maar deze gaan in veel gevallen gepaard met het inleveren op ervaring. Dat is zonde, want consumenten zijn vaak niet bereid om een stap terug te doen. Voor ons is het erg belangrijk om er voor te zorgen dat consumenten dezelfde ervaring onder de douche behouden. Pas dan gaan we de grote groep activeren om hun gedrag te veranderen. Dit doen we door de consument de mogelijkheid te geven de body wash thuis te mixen met water uit de kraan. Zo combineren we het beste van twee werelden: duurzaamheid én ervaring. Sterker nog, de consument gaat erop vooruit. Niet alleen op het gebied van duurzaamheid, maar ook op kwaliteit, douche-ervaring en design”, aldus Dirk Taselaar.

Duurzame keten: van productieproces tot gebruik



De ondernemers tillen het badkamerconcept bewust naar een hoger niveau, van productie tot gebruik. Hierbij houden ze zowel rekening met de ingrediënten van de body wash, als de materiaalkeuze van de hervulbare fles. Leon Daggenvoorde: “Aangezien wij het consumentengedrag in de badkamer willen veranderen hebben we naast de genoemde duurzame voordelen tijdens gebruik, ook in het bredere proces aan alles gedacht. Zo worden bijvoorbeeld de microplasticvrije body wash poeders per fietskoerier bezorgd en zijn onze producten verpakt in vriendelijk graskarton. Verder hebben we bewust voor een aluminium fles gekozen, omdat aluminium oneindig gerecycled kan worden. Zo verduurzamen we de gehele transportketen, van productieproces, tot vervoer tot gebruik.” Kortom, een duurzame ervaring, zonder in te hoeven leveren op kwaliteit en ervaring.