Nederlandse startup DeedMob scoort hoog op lijst van rapport Bill & Melinda Gates Foundation

Vandaag publiceert het RW Institute in opdracht van de Bill & Melinda Gates Foundation in Seattle een rapport over Corporate Volunteering, Giving and Grants Technology. De snelgroeiende Nederlandse startup Deedmob, een online platform voor vrijwilligerswerk, wordt in dit rapport als beste beoordeeld in de categorie “corporate volunteering”.

Oprichter en CEO Boudewijn Wijnands over het rapport: “Het is natuurlijk fantastisch nieuws om als Nederlandse sociale startup in dit prestigieuze rapport te staan. Wij hopen dat dit rapport meer bedrijven aanzet om de samenleving vooruit te helpen via corporate volunteering. Het rapport is in ieder geval een bevestiging dat Deedmob op de goede weg zit om maatschappelijke veranderingen te realiseren waar de hele samenleving profijt van heeft.”

Over Deedmob

Deedmob is een online platform dat mensen stimuleert om vrijwilligerswerk te doen. Het platform vertegenwoordigt meer dan 900,000 vrijwilligers en meer dan 1,500 goede doelen. Verschillende steden zoals Utrecht, Roermond en Venlo, maar ook 12 multinationals zoals KLM, TomTom, Red Bull & H&M gebruiken de technologie van Deedmob om door vrijwilligerswerk een sociaal verschil te maken in de samenleving.

Het platform creëert sociale impact. Onder meer heeft het Deedmob platform in het afgelopen jaar meer dan 2,500 nieuwe bloeddonoren voor de bloedbank Sanquin geworven. Het Deedmob team bestaat uit 10 mensen en is een Nederlands startup in Amsterdam.

Over het RW Institute

De visie van het RW Institute is om onoplosbare problemen, waarmee het maatschappelijk burgerschap wordt geconfronteerd, op te lossen. Daartoe brengt het RW Institute betrokken partijen, organisaties en bedrijven samen. Het doel is om de particuliere sector een bijdrage te laten leveren aan positieve sociale en ecologische verandering, en deze beter te ontwikkelen, coördineren en benutten. Via netwerkbijeenkomsten, leer- en ontwikkelingsprogramma’s, innovatief onderzoek en leiderschap, verbetert het RWI de inspanningen van het maatschappelijk middenveld en verbindt het belangrijke change-makers met gelijkgestemde leiders over de hele wereld.