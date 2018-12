Nederlandse start-ups Suittruck & Khaloom lanceren unieke serie 100% gerecycelde maatpakken

Vandaag, dinsdag 11 december, lanceren de Nederlandse fashion start-ups Suittruck en Khaloom een serie exclusieve maatpakken gemaakt van 100% gerecycled textiel. Vijftig maatpakken worden verkocht aan pioniers om te schalen. Met deze scale-up kan Khaloom 100% gerecyclede stoffen aan de mainstream markt verkopen, en kunnen we straks allemaal in circulaire kleding gemaakt van textiel afval lopen.

Maar liefst 16% van al het textiel ziet nooit een consument en eindigt als snij afval. Jaarlijks wordt er 92 miljoen ton aan textiel afval gecreëerd, waarvan 85% op een groeiende afvalberg belandt. Een magere 13-15% van de 92 miljoen ton textiel afval wordt gerecycled, waarvan het overgrote merendeel tot laagwaardige producten, zoals matrassen en isolatie materialen, wordt verwerkt.

In 2016, is het aantal startups in de circulaire economie met 50% toegenomen in vergelijking met 2015. Ook in de textiel sector treden steeds meer startups toe die een business model in duurzaam textiel zien. Khaloom, een Nederlands-Indiase startup, laat zien dat de productie van stoffen anders kan door textiel afval in haar handgewoven stoffen te verwerken. Suittruck brengt de winkel naar de klant, door in een truck naar de klant te rijden, ter plekke maten en designs op te nemen, en de op-maatgemaakte kleding een paar weken later af te leveren.

Rutger Vlaming, eigenaar van Suittruck: “Bij maatwerk wordt alleen geproduceerd wat echt gedragen wordt, geen verspilling. Om dit te kunnen combineren met een duurzame productie van gerecycled textiel is fantastisch. Het staat nu nog in de kinderschoenen, maar in de toekomst zal er alleen maar op deze manier geproduceerd worden.”

Een unieke financiering strategie voor scale-ups

De opbrengst van de pakken wordt geïnvesteerd in de productiecapaciteit van Khaloom.

Ram Sellalu, creatief directeur van Khaloom in India: “Opschalen naar een volwassen bedrijf is en blijft een grote uitdaging voor start-ups. Het is een beetje een kip-ei verhaal. Om meer te produceren en grotere klanten te bedienen moeten we onze capaciteit vergroten, maar om deze capaciteitsvergroting te financieren hebben we grotere orders nodig.”

Rabobank erkent de uitdaging voor (toekomstige) scale-ups om risicodragend kapitaal te organiseren. Het kan hierbij gaan om traditionele investeerders, maar ook om alternatieve of nieuwe financieringsvormen, zoals crowdfunding. Khaloom en Suittruck kiezen een van de alternatieve financiering route: ze verkopen 50 exclusieve maatpakken 100% gerecyclede textiel, en halen daarmee een investering op voor de nodige capaciteitsvergroting. Deze Nederlandse start-ups bewijzen met een unieke en circulaire kleding lijn dat het anders kan en verduurzamen de textielketen door middel van ondernemerschap, innovatie en samenwerking.