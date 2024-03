Orbisk, een Nederlandse scale-up die zich inzet voor een duurzamer voedselsysteem, viert zijn vijfjarig bestaan met de lancering van zijn eerste Impact Report. Uit het rapport blijkt onder andere dat Orbisk wereldwijd 737.520 kilo voedsel heeft gered uit de afvalbak, wat neerkomt op zo’n 1,6 miljoen maaltijden. Maar dat is niet alles. Door deze inspanningen heeft Orbisk ook 3,3 miljoen kilo minder CO2-uitstoot en 5,2 miljard liter waterverbruik weten te voorkomen. Dit laat zien dat voedselverspilling niet alleen onnodig is, maar ook dat het een enorme impact heeft op het klimaat.

Hoe doet Orbisk dit?

Het bedrijf werkt samen met chefs over de hele wereld om hun voedselafval te meten en te verminderen. Met behulp van kunstmatige intelligentie analyseert een slimme camera boven de afvalbak welke – en hoeveel ingrediënten worden weggegooid, op welk moment van de dag en met welke reden. Deze data worden gepresenteerd aan de chefs op een dashboard, waardoor zij hun keukenprocessen kunnen optimaliseren en de voedselverspilling kunnen terugdringen. Dit bespaart niet alleen duizenden kilo’s voedsel, maar ook tijd, geld en het helpt het milieu.

De kracht van Orbisk

Bij Orbisk gaat het niet om de verkoop van hardware of software, maar om het creëren van gedragsverandering op de lange termijn. Het doel is om een positieve impact op onze planeet te hebben door duurzame keukenprocessen te implementeren en voedselverspilling te verminderen. Dit draagt bij aan een duurzamer voedselsysteem.

Toekomstvisie

Orbisk heeft de ambitieuze doelstelling om de komende vijf jaar in totaal twee miljard kilo voedsel van de afvalbak te redden: “We zijn trots op de resultaten die we tot nu toe hebben behaald, maar we kijken nog liever vooruit”, licht CEO en co-founder Olaf van der Veen toe. “We willen ook in de toekomst vooroplopen in de strijd tegen voedselverspilling.” Daarom werkt Orbisk aan een aantal innovaties. Van der Veen: “Onze oplossing moet in iedere horecakeuken te gebruiken zijn als we echt impact van formaat willen maken, daarom ontwikkelen we flexibele oplossingen die passen in werkelijk elke keuken, van megahotel tot de bistro op de hoek. Daarnaast willen we ook toekomstige consumptie gaan voorspellen met kunstmatige intelligentie. Hierdoor kunnen keukens nog nauwkeuriger inkopen en hun verspilling verder terugdringen.”

Bekijk hier het volledige Impact Report