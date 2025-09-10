Het merk ONYX Journey is ontstaan uit de passie voor design en reizen van twee neven: Roy Krul (31) en Vince Ruiter (29). Wat begon als een gezamenlijke frustratie over saaie, simpele en vaak niet-duurzame koffers, groeide uit tot de ambitie om de bagagemarkt drastisch te veranderen. Net als in de kledingindustrie is fast fashion ook in de reiswereld een groot probleem. ONYX werd opgericht met de overtuiging dat het anders moest: duurzame, hoogwaardige en stijlvol ontworpen koffers, gemaakt om een leven lang mee te gaan en toch toegankelijk voor iedereen. Die visie vormt de basis van de nieuwe Hybrid Pro collectie, waarin ONYX een geheel nieuwe standaard in reisbagage introduceert. De collectie combineert de essentie van Dutch design met een compromisloze focus op kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid. Elk detail is ontworpen vanuit de overtuiging dat een koffer niet slechts een gebruiksvoorwerp is, maar een reispartner die gezien mag worden.

De Hybrid Pro is de eerste hybride koffer die de twee beste materialen in de industrie samenbrengt. Lichtgewicht Duits polycarbonaat biedt flexibiliteit en duurzaamheid, terwijl hoogwaardig aluminium zorgt voor ultieme stevigheid en een luxe uitstraling. Om de kwaliteit te perfectioneren kiest ONYX daarnaast uitsluitend voor de beste onderdelen, zoals de wereldberoemde Japanse Hinomoto-wielen, die zorgen voor een uitzonderlijk soepele en stille rolervaring. Het resultaat is een vrijwel onverwoestbare koffer die de balans tussen kracht en verfijning belichaamt.

Binnenin biedt de Hybrid Pro slimme compressie straps waarmee je meer kunt meenemen, gecombineerd met een innovatief hardcase voorvak voor directe toegang tot je essentials. Elk aspect is tot in detail ontworpen vanuit Nederlandse bodem. De collectie bestaat bij de lancering uit

vier modellen en maten, verkrijgbaar in zes zorgvuldig geselecteerde kleuren. In de nabije toekomst zullen er bovendien nog vele nieuwe kleuren worden toegevoegd, zodat iedere reiziger zijn persoonlijke stijl kan uitdrukken.

Een belangrijk onderdeel van de filosofie van ONYX is dat duurzaamheid en kwaliteit bereikbaar moeten zijn voor iedereen. Door slim in te kopen, geen dure winkels te openen en geen grootschalige marketingproducties te draaien, kan het merk de prijs-kwaliteitverhouding uitzonderlijk sterk houden. De focus ligt volledig op een perfecte online shoppingervaring, waarmee ONYX premium design toegankelijk maakt voor een breed publiek.

Met de lancering van de Hybrid Pro bevestigt ONYX Journey zijn positie als vooruitstrevend Nederlands merk dat laat zien hoe moderne reisbagage er vandaag en morgen uit moet zien: sterk, slim en stijlvol.