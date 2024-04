Het Nederlandse Skytree heeft een overeenkomst gesloten met Deep Sky, een in Montréal gevestigde projectontwikkelaar voor CO2-verwijdering, voor de levering van een Stratus Direct Air Capture (DAC) unit. Deze onlangs geïntroduceerde DAC-unit kan op grote schaal CO2 uit de directe buitenlucht filteren.

Deep Sky is ’s werelds eerste CO2-verwijderingsbedrijf op gigaton-schaal en wil het modulaire DAC-systeem van Skytree installeren in zijn innovatiecentrum Deep Sky Labs, waarbij de opgedane kennis beschikbaar wordt gesteld. Het systeem wordt eind 2024 in Canada geïnstalleerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de volop aanwezige beschikbaarheid van hernieuwbare waterkrachtenergie in de regio. De partners zullen tevens onderzoeken hoe ze kunnen opschalen naar een Skytree Stratus DAC-hub als onderdeel van de evaluatiefase bij Deep Sky Labs. Een Skytree DAC-hub bestaat uit meerdere Stratus-units, elk met een capaciteit van 900 ton per jaar, om aan elke CO2-capaciteit vereiste van een specifieke verwijderingslocatie te voldoen.

Het Stratus DAC-systeem van Skytree heeft een minimaal energieverbruik, een kenmerk dat Deep Sky prioriteit geeft bij elk van zijn partners. Via het Uptime Assurance-programma van het bedrijf garandeert Skytree een hoge uptime, bewaakt en meet het de CO2-productie, en voert het alle preventieve en correctieve onderhoud uit om de ononderbroken werking te waarborgen. Eenmaal in bedrijf zullen de partners de prestaties van de DAC-unit in Deep Sky Labs monitoren. Gegevens zullen worden verzameld over de prestaties van de unit op het gebied van CO2-verwijdering, energieverbruik, temperatuur, luchtvochtigheid en meer. Samen streven de partners ernaar de technologie te valideren voor commerciële implementatie in Canada als onderdeel van de missie van Deep Sky om van Canada een wereldwijde hub voor CO2-verwijdering te maken.

“In ons onderzoek in Deep Sky Labs naar de beste DAC-technologieën van over de hele wereld, zijn we blij Skytree daaraan te kunnen toevoegen”, aldus Damien Steel, CEO van Deep Sky. “Als spin-off van ESA heeft Skytree in de afgelopen tien jaar een kosteneffectief en energiezuinig DAC-systeem ontwikkeld. Skytree is het ermee eens dat er geen netto nul is zonder CO2-verwijdering, en we zien ernaar uit om hun technologie te implementeren en bij te dragen aan een schonere, groenere toekomst.”

“We zijn heel blij en trots om samen te werken met Deep Sky. Dit is een belangrijke mijlpaal voor ons in Noord-Amerika en vormt de lancering van Skytree in Canada. Onze samenwerking biedt ons een uitgelezen kans om ons Stratus DAC-systeem te demonstreren en Skytree Cloud te laten zien dat op afstand Stratus-units in het veld bewaakt en onderhoudt. Deep Sky is een toonaangevende wereldwijde innovator in de sector, en onze deelname aan hun CO2-verwijderingsproject is een belangrijke stap voorwaarts”, aldus Rob van Straten, CEO van Skytree.

Deep Sky en Skytree willen zich samen inzetten voor de ontwikkeling en implementatie van geavanceerde CO2-verwijderingstechnologie. Hoogwaardige CDR (carbon dioxide removal) is essentieel voor het behalen van doelen voor netto nul emissies en het beperken van de impact van klimaatverandering. Deep Sky werkt aan het opzetten van grootschalige koolstof verwijderings- en opslaginfrastructuur in Canada. Als projectontwikkelaar brengt het bedrijf de meest veelbelovende technologieën voor directe lucht- en oceaan-koolstofafvang en -opslag samen onder één dak om oplossingen op commerciële schaal te commercialiseren.

Over Skytree

Skytree is in 2014 opgericht en gevestigd in Amsterdam. Het bedrijf richt zich op het verwijderen van CO2 uit omgevingslucht met behulp van Direct Air Capture (DAC) technologie. De technologie kan ter plaatse CO2-filteren uit de buitenlucht én geschikt maken voor hergebruik in bijvoorbeeld indoor farming, glastuinbouw en efuels of voor permanente ondergrondse opslag. Hiermee maakt Skytree een overgang mogelijk van op fossiele brandstoffen gebaseerde industriële processen en vermijdt het CO2 transport naar waar de CO2 nodig is. De schaalbare technologie kan snel op elke locatie worden opgezet en worden opgeschaald om aan de behoeften van bedrijven van alle groottes te voldoen. Via de unieke Uptime Assurance-services van Skytree worden alle DAC-systemen bewaakt en gemeten om ononderbroken operaties mogelijk te maken en waardevolle informatie te verzamelen die wordt gebruikt om de technologie verder te verbeteren.